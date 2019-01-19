三十而立 曾雅妮的暖春與寒冬

2019年01月19日 21:54 中時電子報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

縱使世界排名已經跌至321，前世界球后曾雅妮在高雄信誼場的2019台灣女子高球公開賽仍是票房的保證，她不論在哪一洞出現，依舊聚集最多的人潮。內行的觀眾總看門道，他們都明白雅妮的身手依舊世界頂尖，開球又遠又準，她失去的只是那久違的初心，而且是暫時性的。看戲要看梅蘭芳，看高爾夫當然也得看曾雅妮。

雅妮知道她失去世界第1的寶座已快6年了，這6年她承受了生命中最沈重的負擔，彷彿從雲端慘跌而下，她像是戴上緊箍咒的孫悟空，滿身的技藝無從揮灑，那一年她只有24歲。

23歲以前，雅妮只用5年的時間，已經在美巡賽拿了15冠，包括5個大賽冠軍，她一直改寫LPGA美巡賽累計獎金的速度；她也是第1位以世界第一之尊登上美國主流媒體的台灣運動員，是百分百的台灣製造，決無出口轉內銷鍍金之嫌。她代言台灣的火力與魅力，超過上百位台灣外交官的總和。

然而，就像一場來得快去也快的春夢，自2013至今，雅妮就不曾在美巡賽封后。對很多24歲的職業高爾夫選手而言，生涯才剛起步，光明的前景就在眼前，但是雅妮卻開始步下王者的台階，飽受負面的評價與責難。只是24歲才剛剛走出青澀的年齡，進入人生最美好的春暖花開，來不及品嘗勝利的滋味，就飽嘗寒冬的凜冽、人世的冷暖，她真的夠成熟到點滴在心嗎？

雖然旅居美國，早已習慣美式生活，雅妮回到台灣除了享受家的感覺，更重要的使命是找回自己。媽媽、妹妹仍在身旁加油，青少年時期打球的夥伴久別重逢，熱情的觀眾簇擁，記者親切的採訪，這正是與她初心共同成長的記憶，熟悉的人事物，可以讓她再一次找回力量。

2014年，她曾回家參加台豐女子高球賽，並在最終輪逆轉封后，拿到闊別22個月的第1座冠軍盃，只是4年多一晃即逝，至今又陷入一冠難求的窘境。家，再度成為她的避風港，也是延續職業生涯的還魂丹。

回家與記者的對話，雅妮如與知己交心，自剖心路歷程，款款而談，毫不扭捏，一如2008她19歲剛取得美巡賽參賽資格那年，對未來充滿了希望。

只是雅妮下周三（1/23）就滿30歲，時間不站在她這邊，三十而立，既是一種宣示，也有幾分徬徨，只能祝福她在2019台灣女子高球公開賽破繭而出，找回真正的自己。

(中時電子報)