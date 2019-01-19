王力宏年前最後一唱 和歌迷約定這件事

2019年01月19日 22:23 中時 蔡琛儀

王力宏在海口開唱。(宏聲文化提供)

王力宏在海口開唱。(宏聲文化提供)

王力宏19日在海口五源河體育場舉辦「龍的傳人2060」演唱會，他感性表示，今有人在接機時喊話要陪他到2060年，他直問：「是真的嗎？」粉絲熱烈回應，讓他感動說：「真的還能看到你們嗎？我相信2060世界一定會很美好，但我更相信海口是全世界最美好的地方，因為我們是彼此的唯一。」隨後獻唱〈唯一〉送給滿場歌迷。

此次是王力宏整趟巡演的第20場，總票房已破10億元台幣，也是他首次站上海口五源河體育場，該場地可容納4萬人，約吸金1億元台幣；他昨在柬埔寨金邊商演，今天清晨5點才抵達下榻飯店，下午短暫彩排，老婆王靚蕾也愛相隨到場。

演唱會砸4000萬元打造，以大型太空艙為場景，打造穿越時空的科幻概念。開場王力宏化身由2060年穿梭時空回到現代的「龍的傳人」霸氣登場，與16名舞者齊舞演出〈蓋世英雄〉，氣勢壯大，配合雷射燈光及3D即時追蹤投影技術，舞台效果相當炫目。

他除了換上7套不同的華服，也向海口歌迷首秀耗資百萬元打造的白色「玉龍鋼琴」，自彈自唱〈需要人陪〉、〈你不知道的事〉等多首經典曲目，搭配背後眾多蝴蝶紛飛的場景，畫面唯美。在唱〈美〉前，他也不忘再次嘴甜誇粉絲：「在我心中，你們就是最美的！」

農曆年期間，王力宏將回歸家庭生活，與家人、小孩共享天倫樂，團隊將短暫休息兩個月，緊接著唱到馬來西亞，並於6月8日四度唱回台北小巨蛋，門票將在26日中午12點於KKTIX全面開賣。

(中時 )