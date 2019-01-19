被稱KMT空軍總司令 羅智強回應了

2019年01月19日 22:12 中時電子報 陳儷方

國民黨的網路影響力第1名，不是韓國瑜，竟然是羅智強！羅智強在臉書回應，空軍總司令是誰都不重要，他霸氣地說，他與每一位臉友，都是守護中華民國、守護藍天的戰鬥飛行員。

中時電子報報導2018年擁有社群最高影響力的政治人物，第1名是柯文哲，毫無意外，但第2名竟是國民黨的台北市議員羅智強，第3名才是韓國瑜，沒想到羅智強網路力量勝過韓國瑜，成為國民黨的社群意見領袖。

羅智強在臉書PO文回應，超謙虛。他說，「誰是空軍總司令不重要！我和在這裡的每一位臉友，我們都是守護中華民國、守護藍天的戰鬥飛行員！」果然超有影響力，貼文才2小時，就超過5千個回應，還有100則留言。

網友在臉書留言表態繼續支持，「國民黨當之無愧的空軍總司令-羅智強先生」、「中生代加油， 中華民國未來靠你們了」、「完全同意！所以請強哥務必謹言慎行啊！」、「強哥是低調的空軍司令啊」、「羅帥帥~恭喜了，我們贏耶，繼續加油」。

網友趁機勸進，「當個議員 池太小 智強 我們要努力 非把你送進大海不可」，也有網友對羅智強的熱血，表示敬意，「最可貴的是，這個羅議員，在當初韓國瑜還沒捲起千堆雪時就鼎力相助，連自己辛苦募來的小額捐款都分一份給韓國瑜」。

(中時電子報)