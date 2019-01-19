被稱KMT空軍總司令 羅智強回應了

網路影響力前三名：柯文哲、羅智強（右）、韓國瑜（左），柯P已當網紅許久，羅、韓均是國民黨政治人物，且近期才竄起，難怪民進黨現在府院要急起直追網紅模式。（圖／中時資料照合成）

友善列印
中時電子報

國民黨的網路影響力第1名，不是韓國瑜，竟然是羅智強！羅智強在臉書回應，空軍總司令是誰都不重要，他霸氣地說，他與每一位臉友，都是守護中華民國、守護藍天的戰鬥飛行員。

中時電子報報導2018年擁有社群最高影響力的政治人物，第1名是柯文哲，毫無意外，但第2名竟是國民黨的台北市議員羅智強，第3名才是韓國瑜，沒想到羅智強網路力量勝過韓國瑜，成為國民黨的社群意見領袖。

羅智強在臉書PO文回應，超謙虛。他說，「誰是空軍總司令不重要！我和在這裡的每一位臉友，我們都是守護中華民國、守護藍天的戰鬥飛行員！」果然超有影響力，貼文才2小時，就超過5千個回應，還有100則留言。

網友在臉書留言表態繼續支持，「國民黨當之無愧的空軍總司令-羅智強先生」、「中生代加油， 中華民國未來靠你們了」、「完全同意！所以請強哥務必謹言慎行啊！」、「強哥是低調的空軍司令啊」、「羅帥帥~恭喜了，我們贏耶，繼續加油」。

網友趁機勸進，「當個議員 池太小 智強 我們要努力 非把你送進大海不可」，也有網友對羅智強的熱血，表示敬意，「最可貴的是，這個羅議員，在當初韓國瑜還沒捲起千堆雪時就鼎力相助，連自己辛苦募來的小額捐款都分一份給韓國瑜」。

(中時電子報)

國民黨的他 社群影響力竟超過韓國瑜

2019台灣燈會打出國際級陸海空饗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。