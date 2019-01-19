爆米花》姜建銘3打點建功 崇越逆轉勝延長戰線

2019年01月19日 22:11 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

爆米花冠軍戰今天（19日）進行第3戰，手握聽牌優勢的合作金庫推出「抗韓英雄」吳昇峰掛帥主投力拚封王，崇越隼鷹則是靠著姜建銘3打點的絕佳手感以4比3逆轉勝，成功繼續延長戰線，但合庫仍有2比1的領先優勢。

吳昇峰此役雖屢遭崇越攻佔得點圈，但關鍵時刻以2次雙殺打化解危機，且合庫也靠著對手失誤取得1分領先，直到6局下，姜建銘在滿壘時擊出內野滾地球，助崇越追平比數。

不過合庫隨即在7局先靠著高育瑋的長打送回壘上的陳孝允要回領先，第8局再靠著吳松勳適時安打取得保險分。

崇越發揮韌性在8局下2出局後展開反攻，姜建銘以二壘安打送回壘上2名隊友追平比數，再靠著森育彬安打一口氣連下3分逆轉比分，最後9局合庫反攻三上三下，也讓崇越順利把戰線延長到第4戰。

崇越吳思賢總教練賽後說：「今天獲勝關鍵就是大家都沒有放棄，特別是姜建銘，前面例行賽受傷，打擊狀況有點下滑，今天出現適時安打也希望他能繼續保持。」

吳思賢提到，雖崇越例行賽對合庫3戰全勝，但因為球隊不用打挑戰賽，中間休息較多天，擔心球員打擊不像例行賽這麼穩定，希望大家能越來越好。

姜建銘也說：「其實今天背水一戰大家反而沒有壓力，不像前2場繃得比較緊，自己打擊狀況確實不太好，上場也沒想太多，對投手、捕手都很熟，就是設定直球去攻擊，揮棒的感覺很不錯，也希望這支安打能讓自己找回打擊手感。」

(中時電子報)