總統網路社群8年級操盤手神似張鈞甯 當過小英分身

2019年01月19日 22:44 中時 曾薏蘋

連翊婷神似女星張鈞甯。(曾薏蘋攝)

蔡英文最近「尺度大開」，從臉書、唉居（IG），不僅照三餐發文，用字遣詞也鄉民化；而讓總統文宣大變身的幕後推手是七年級生的發言人林鶴明與兩位八年級女生翊婷與思吟；其中神似女星張鈞甯的翊庭還會充當「小蔡英文」，擔任總統的「打光妹」。

蔡英文總統臉書近來不在只走文青路線，還尺度大開，不僅播放與行政院長蘇貞昌吃滷肉飯談豬瘟，更突襲西門町與外國觀光客不期而遇，更用三軍統帥身分談「飛彈是台灣做的，不是撿到的」；不僅臉書、IG風格大開，就連到民間，還不忘跟支持說，「記得要加Line喔！」

林鶴明說，臉書主要幫忙管理者是兩位8年級女生翊婷負責IG，思吟負責臉書。

其中翊婷甜美可愛，神似藝人張鈞甯，蔡總統出席的場合，她也常常擔任總統分身，提前坐在總統的位子上，供攝影試燈光；去年底總統在中科院研發展示館舉行的年終媒體茶敘，翊婷坐在總統的指定位子上，讓攝影打光，由於時間頗長，不時低頭看書、划手機，或許時間太久，還會鼓鼓腮幫子，非常可愛。

翊婷叫做連祤婷，曾為民進黨拍攝競選廣告，以「脫裙」象徵反抗體制，台大社會系，外表清秀的她，在就讀北一女時期就曾登上《高校誌》的封面人物，而在2016年蔡英文競逐總統時，為蔡英文拍攝過競選廣告，她大膽脫掉象徵體制束縛的裙子，表現追求自由的勇氣因此讓她爆紅，還登上PTT表特版，

(中時 )