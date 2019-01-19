《寒單》還願 鄭人碩喊破1億炸1次

演員鄭人碩（左起）、黃瀞怡（小薰）、陳名賀、陳博正（阿西）共同回到拍攝地台東宣傳。(想亮影藝提供)

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《寒單》電影回台東造勢，重現「炸寒單」場面。(想亮影藝提供)

賀歲片《寒單》在台東取景拍攝，電影上映在即，19日導演黃朝亮率領胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰（黃瀞怡）、陳博正、陳名賀回到電影拍攝地台東，熱鬧舉行「炸寒單」祈福儀式及全台首場電影特映會。

其中鄭人碩與陳名賀都出身自台東，能夠拍到代表家鄉的電影感到非常榮幸，鄭信心喊話：「電影破1億我就先上，每破1億炸1次！」陳則說：「導演相當熱愛這台東這片土地，還貸款拍電影，我很榮幸參與其中，電影中我跟人碩的動作戲也是打真的。」

一行人來到台東玄武堂向寒單爺參拜還願，玄武堂堂主力挺導演黃朝亮，特別請出4位肉身寒單，重現電影炸寒單電光石火的場面，祈求票房大賣，開炸前，在電影裡飾演堂主的陳博正，鏗鏘有力喊出電影經典口號「上轎」，場面相當熱鬧。

黃朝亮回到台東家鄉，特地邀請330位台東鄉親搶先欣賞《寒單》電影，為了回饋鄉親，出品公司想亮影藝自1月23日起，特別租借台東桂田喜來登酒店5樓國際劇院，安排為期一個月的特別放映場，特別票價1張200元，希望讓台東鄉親都可以有機會觀賞屬於台東的電影《寒單》。購票請洽：台東桂田喜來登酒店想亮影藝櫃台、台東太麻里文創咖啡館。電影23日在台上映。

(中時 )

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