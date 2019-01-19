119消防節 創意戳戳樂宣導防災

台南市消防局第一大隊結合登山健行活動，推出防火防災抽獎。（劉秀芬翻攝）

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登山步道指標上有防火宣傳標語及QRcode。（劉秀芬翻攝）
鹽水消防分隊幫新育人幼兒園小朋友講解消防常識。（劉秀芬翻攝）

今天是119消防節，台南市消防局第一大隊結合登山健行活動，推出防火防災抽獎，獎項有500多個，最大獎平板電腦。鹽水消防分隊則是帶參訪的幼兒園師生驗射水滅火、CPR，參觀消防車及救護車。

近年來民眾注重養身，假日登山客眾多，台南市消防局第一大隊於轄區登山沿路指標設置防火防災常識宣導，針對森林防火、居家防火、防震、瓦斯使用、住宅警報器、爆竹煙火等重點事項進行宣導。

為防範火災意外事故，消防局第一大隊19日舉辦119擴大防火宣導活動，在關子嶺大凍山、雞籠山登山步道設置防火宣導標語，第一大隊長丁春能說，登山民眾將沿途標語拍照5張並掃描QRcode，到粉絲頁留言按讚，就可以玩巨型戳戳樂，抽平板電腦、登山杖、泡湯券、立體喇叭、頭燈、USB電扇等共586種獎品。

為感謝消防員的辛勞，鹽水區新育人幼兒園老師帶小朋友到鹽水消防分隊跟消防員致謝，隊長沈冠泓特別帶領黃文郝、蘇郁庭、陳定堃、林家澔、翁仲瑩、義消張憲太等人指導小朋友消防常識，報案及必難逃生要領等，並讓學童體驗射水滅火、CPR，參觀消防車及救護車。

(中時 )

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