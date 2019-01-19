花媽欠債3千億 苦苓竟說佩服

2019年01月19日 23:51 中時電子報 黃麗蓉

對民間團體要高雄市長韓國瑜不得再舉債，已入籍高雄4年的自由作家苦苓卻表示，真是令人感慨，指這些人是想害死韓市長嗎？順便害慘高雄市民嗎？他甚至直指，花媽欠債3千億，才能爭取到那麼多建設，反而讓他佩服。

苦苓在臉書指出，高市長選舉時，對高雄市長最大的攻擊，就是負債3千億，全國最高，簡直是敗家子。但他要替花媽說幾句話：在她接市長的時候，高雄已負債1千多億，3千億不是她一個人所負的債。何況負債是為了建設，像韓市長現在要爭取黃線捷運，需要1530億，中央補助765億，高市府也要自籌765億，錢從哪來？這就要舉債，不然就不要建黃線捷運，到時大家要罵誰？

苦苓點出，應該要佩服陳菊，因她竟能跟中央爭取到那麼多建設，才必須欠那麼多債來配合完成這些建設。也應該稱讚當時的國民黨政府，未因黨派不同而拒絕高雄市要求的建設。而現在的民進黨政府，應也不會拒絕高雄的捷運黃線，人民若不准高市府舉債而自己放棄，那就怪不了別人了。

苦苓強調，大家要搞清楚：欠債是為了建設，不是亂花錢，更不是官員自己把錢吞掉，韓市長既然要大幹一場，當然會做很多建設，要跟中央爭取經費，也要付出配合款，當然要欠債。有人說也有不欠債的啊！台中市是賣土地還債，台北市長柯文哲編預算還債，苦苓說自己是高雄市民，並不希望新任高雄市長一事無成。

苦苓表示，有些人聽到欠債就覺得很恐怖，害怕我們國家會像希臘那樣破產倒閉。其實，政府的國債，絕大部分是向國內舉債，極少外債，因此不用擔心變成希臘，只要不超過GDP的一定百分比，是沒什麼危險的。

網友說：「給你讚讚讚。」、「言之有理，可惜選後才說...」、「錢借出來，基礎建設蓋好來，高雄才能發大財。」、「韓市長的錢進來，當然大部分也包含中央的錢進來，否則他連公部門的薪水都發不出！」

(中時電子報)