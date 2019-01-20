NBA》球迷怒了！格林2次技犯竟然沒被驅逐

卓雷蒙格林應該很慶幸躲過驅逐出場命運。(美聯社)

友善列印
中時電子報

當勇士與快艇之戰焦點都在考辛斯復出首役上，向來跟考辛斯同以火爆脾氣著稱的卓雷蒙格林，卻在上半場快結束前搶盡鋒頭，因為他在吞下個人第2次技術犯規之後，竟然沒被驅逐出場，而是繼續打完整場比賽，引發球迷怒火中燒！

NBA》五星戰隊開胡！勇士宰快艇歡慶考辛斯復出

眼見爭議在網路越鬧越大，聯盟官方趕緊出面解釋這次判決，「格林的第2次技術犯規屬於非違反運動道德的技術犯規，這類技犯包含：扣籃後吊在籃框過久、延誤比賽、場上超過5名球員等等，此種技犯不會導致球員被驅逐出場。」

還原整個事件過程，格林先在第2節還剩8分10秒激烈跟裁判抗議，被吹第1次技術犯規，來到上半場還剩3.2秒，格林單刀切入爆扣，整個人狠狠吊在籃框上不肯落地，換來所謂的非違反運動道德技術犯規，所以才沒被宣告驅逐。

其實用更完整的解釋，根據NBA規則，共有7種情況屬於非違反運動道德的技術犯規，分別是延誤比賽、教練席違例、防守3秒、活球時場上多或少於5人、球員懸吊在籃框上、不在登錄名單球員上場與破壞籃框或籃板不能使用。

無論如何，格林這次算是相當「合法」躲過驅逐出場命運，勇士也延續這股氣勢，下半場一開始就打出決定勝局的14比2猛攻，最後以18分之差痛宰地主快艇，替考辛斯的傷癒復出獻上最佳賀禮，格林的技術犯規風波也就不重要了。

(中時電子報)

NBA》沃神驚爆：半獸人加盟火箭補強內線
影》果然是帶刀後衛 王睿赴港第2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。