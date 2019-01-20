NBA》球迷怒了！格林2次技犯竟然沒被驅逐

2019年01月20日 00:15 中時電子報 黃及人

pic.twitter.com/QNxrxNihHr — Dieter Kurtenbach (@dkurtenbach) 2019年1月19日

當勇士與快艇之戰焦點都在考辛斯復出首役上，向來跟考辛斯同以火爆脾氣著稱的卓雷蒙格林，卻在上半場快結束前搶盡鋒頭，因為他在吞下個人第2次技術犯規之後，竟然沒被驅逐出場，而是繼續打完整場比賽，引發球迷怒火中燒！

眼見爭議在網路越鬧越大，聯盟官方趕緊出面解釋這次判決，「格林的第2次技術犯規屬於非違反運動道德的技術犯規，這類技犯包含：扣籃後吊在籃框過久、延誤比賽、場上超過5名球員等等，此種技犯不會導致球員被驅逐出場。」

還原整個事件過程，格林先在第2節還剩8分10秒激烈跟裁判抗議，被吹第1次技術犯規，來到上半場還剩3.2秒，格林單刀切入爆扣，整個人狠狠吊在籃框上不肯落地，換來所謂的非違反運動道德技術犯規，所以才沒被宣告驅逐。

其實用更完整的解釋，根據NBA規則，共有7種情況屬於非違反運動道德的技術犯規，分別是延誤比賽、教練席違例、防守3秒、活球時場上多或少於5人、球員懸吊在籃框上、不在登錄名單球員上場與破壞籃框或籃板不能使用。

無論如何，格林這次算是相當「合法」躲過驅逐出場命運，勇士也延續這股氣勢，下半場一開始就打出決定勝局的14比2猛攻，最後以18分之差痛宰地主快艇，替考辛斯的傷癒復出獻上最佳賀禮，格林的技術犯規風波也就不重要了。

(中時電子報)