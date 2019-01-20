以毒攻毒！男子酒精中毒 醫生狂灌5公升啤酒救他一命

2019年01月20日 00:59 中時電子報 張達智

越南一名男子酒精（甲醇）中毒昏迷，急救醫生竟然灌了15罐啤酒到他的胃裡，男子因此甦醒，並撿回一命。

48歲男子阮文日（Nguyen Van Nhat，音譯）因酒精中毒命危，據香港《蘋果日報》報導，醫生檢查發現他血液中的甲醇（methanol）含量超標1119倍，醫生立即灌了3罐（合計1公升）的啤酒到他的胃內。

為何醫生竟然「以毒攻毒」？原來酒精除了甲醇外還有乙醇（ethanol），而肝臟會先分解乙醇，因此灌啤酒（含乙醇）減慢其肝臟處理甲醇的速度，爭取時間做俗稱洗腎的透析程序，排走其體內的甲醇。

醫生指出，就算一個人陷入昏迷或是停止飲酒，人體的胃部及腸臟仍會持續向血液釋放酒精，一段時間後體內的酒精含量又會提高。因此醫生隨後每小時為阮文日灌入一罐啤酒，直至他回復清醒，否則其體內的甲醇一旦氧化成甲醛（formaldehyde）後，甲醛就會產生甲酸，或會損害視覺神經，嚴重會導致失明及腎衰竭。

阮文日被灌5公升啤酒後甦醒，留院三星期後出院。有德國急症室醫生指這奇招可行，但前提是要快，他說：「15罐啤酒聽來很不尋常，卻是可以理解的治療方法，最重要的是，這療法是即時施行的。」

根據衛福部資訊，甲醇中毒一般最常見的原因，主要為誤用假酒，或是服用工業用酒精而引起的中毒。甲醇在進入人體約經 18 ~ 24 小時的潛伏期後，急性中毒症狀才會出現。

急性甲醇中毒的症狀主要有三大特色：中樞神經之抑制、嚴重的代謝性酸中毒、視神經變化。

甲醇中毒的早期臨床症狀與乙醇中毒時類似，包括心跳加速、腹痛嘔吐腹瀉、食慾不振、頭痛暈眩、虛弱、步態不穩、深肌腱反射增強；嚴重者則可能神智昏亂或呼吸急促。

較晚期的症狀，可能包括呼吸急促、 代謝性酸中毒、胰臟炎、高血糖 、昏迷、抽搐、心博變慢、左心衰竭、休克、白血球升高、橫紋肌溶解症、低血鉀鎂、急性腎衰竭、血尿、肝功能略高 ( 脂肪變性 )、呼吸衰竭、視網膜傷害及視神經壞死等。

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(中時電子報)