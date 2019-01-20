「金秘書」朴敏英優雅揮毫 今晚見台粉

「金秘書」朴敏英見面會今晚6點在新北市政府多功能集會堂舉行。（粘耿豪攝）

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時報周刊
溫博鈞

韓劇氣質天后「金秘書」朴敏英來台為今（20日）在新北市政府多功能集會堂舉辦的粉絲見面會熱身，昨她和台灣媒體見面，她一開口就以流暢中文說：「大家好，我是朴敏英，很高興來到台灣，新年快樂！」讓全場驚嘆。

渾身散發優雅氣質的她身著米白色套裝，彷彿「時尚晚宴中的金秘書」。2006年她演出韓劇《搞笑一家親》出道，去年《金秘書為何那樣》金秘書一角讓她在台知名度大開。4年前在大陸演出《錦衣夜行》等劇演出開始學中文。記者會上她一連串用中文表達愛台之情：「台灣粉絲們都很熱情，台北的女生好漂亮，有好多好吃的東西，我最喜歡芒果冰！」

廚藝極佳的她提到美食興致勃勃，而說到臭豆腐好奇問：「好吃嗎？韓國魟魚料理也同樣氣味濃厚，愛上就難以自拔，如果臭豆腐也是這樣，我應該會常來！」好友「少女時代」Tiffany去年曾來台辦見面會，「我自認吃的方面贏過她！」

現場她揮毫寫春聯，優雅地以左手輕撫長髮持筆沾墨，微笑著寫下可愛的「春」字。主持人DJSoWhat提議可在見面會上送給粉絲，她害羞笑到彎腰「我想他們不會喜歡吧！」但仍答應多加些裝飾，「就當是我送給粉絲一封信。」

她看到台灣年菜發出連連「喔」驚嘆聲，用中文表示「甜的鹹的我都喜歡！」她持刀叉優雅熟練，品嘗後馬上發想「金秘書版年菜套餐」，「蘿蔔糕像魚板可配飯、小酌當下酒菜，紅豆糕作甜點。」

喜愛K-POP的她為呈現不同面貌，去年首爾見面會上大展舞功。她記舞步功力強，最初學6次、再練個3次即可，主持人讚她有才，必讓其他歌手備感威脅，她玩笑自豪：「所以我才沒以歌手身分出道啊！」

她準備在見面會給大家驚喜，「希望和大家到時見！」見面會今晚6點在新北市政府多功能集會堂舉行，現場可購票。

(時報周刊)

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