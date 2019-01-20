柯P若組黨 柯粉爆不捧場原因

2019年01月20日 04:34 中時電子報 黃麗蓉

外傳台北市長柯文哲有意組黨，柯粉會有意願要加入嗎？柯粉李易修直言，年輕柯粉勇於做自己，柯P雖然很用力地拉抬陳思宇的聲勢，卻始終沒能拉起來，柯P組黨也會有這種可能性。

李易修在政論節目《年代向錢看》指出，柯P有一個問題，就是他沒辦法跨出他自己本身，像陳思宇，柯P這麼用力拉抬，她選情還是沒有起色，這是一個很值得去省思的問題。柯P本身的外溢效應有沒有辦法去籠罩到他的相關人等，這是存疑的。另外還要看這些來附從柯P的這些人，有沒有辦法讓人覺得是正柯家軍，目前為止，像「學姊」黃瀞瑩這種很年輕的幕僚，才會讓人認為有柯延伸的感覺。因此造成柯P雖然很用力拉抬陳思宇的聲勢，卻始終沒有辦法拉起來，柯文哲組黨也有這個可能性。

李易修認為，台北市長選舉讓柯粉們發現一個很大的問題，柯P只贏3千票，代表一件事，選舉還是要有組織，沒有組織，純靠網路聲量很困難。不過問題是，有組織能力的通常是政治世家、傳統的地方樁腳，柯粉並不喜歡，現在很多年輕人都想要做自己，柯P的組織裡面很多人都勇於做自己，所以柯P說你去投他，大家沒有相信，這是一個矛盾的現象。柯P必須仰賴地方勢力才能跨出台北市，但是他跨出台北市時，反而會變成一個狀況，他推的這些政治世家的人選，柯粉投不下去。因此兩個要怎樣結合，是很大的問題。

(中時電子報)