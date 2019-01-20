入冬最強冷氣團來襲 周三低溫10度 全台急凍、高山可能降雪

入冬最強冷氣團即將來襲，周三低溫下探10度(資料照)

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中時電子報
整理報導

今(20日)各地將逐漸轉涼。中央氣象局指出，明(21日)將有強烈大陸冷氣團來襲，為今年入冬以來最強烈的冷空氣，預計21日、22日，3千公尺以上高山有機會降雪。氣象局提醒，23日清晨為此波最冷，台南以北、東北部最低溫只有10到12度，高屏、花東13到15度，預計24日後冷空氣才會逐漸減弱。

氣象局表示，今天鋒面通過，各地逐漸轉涼，北台灣中午過後就會感受到涼意，中南部、花東入夜後有感。北部、東半部今天有斷斷續續的降雨，中南部多雲到晴。明天將有一波強烈大陸冷氣團來襲，預計影響到23日，受輻射冷卻影響，最冷的時間落在23日清晨，24日、25日強烈大陸冷氣團才會減弱，26日又有一波東北季風影響，北部、東半部降雨會增多。

這波冷空氣水氣21、22日最多，各地都有降雨機會，北部、東半部降雨狀況明顯，中南部則是局部降雨，這兩天若溫度與水氣配合得當，3千公尺以上高山如：玉山、合歡山，都有降雪機會。

氣象局發布陸上強風特報，東北風增強，今天下午起臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

今天鋒面通過，環保署指出，北京、天津和河北細懸浮微粒濃度飆高，今天受境外汙染物影響，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級或「紅色警示」等級。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級，局部區域短時間可能達橘色提醒等級。

(中時電子報)

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