01月20日三大報頭版要聞

2019年01月20日 07:08 中時電子報 綜合報導

@中國時報

為結束與美貿易戰，傳大陸提議今後6年增加進口總值超過1兆美元（約台幣31兆元）美國商品，藉此到2024年讓美陸貿易零逆差。陸方提數值目標，展現大幅讓步姿態。但對此，美方開出更嚴厲要求，促陸2年內改變雙方貿易失衡狀況。

九合一大選後，蔡總統「尺度大開」，從臉書、唉居（IG）不僅照三餐發文，遣詞用字也鄉民化；據知讓總統文宣大變身的幕後推手是7年級生的發言人林鶴明與兩位8年級女生翊婷與思吟；其中神似女星張鈞甯的翊婷，還充當總統「打光妹」。

去年九合一選舉時，「漢子侯友宜、燕子盧秀燕、禿子韓國瑜合體，成功拉抬藍營氣勢」，「3子」今將在選前最後1個超級星期天，為北市立委補選國民黨候選人陳炳甫「現聲」助勢，全力拉抬士氣，拿下這席立委席次。

國民黨主席吳敦義19日下午前往台南市麻豆海埔池王廟參加選舉感恩茶會，參選台南市第2選區立委補選的市黨部主委謝龍介和吳主席同台造勢，並喊出只要拿下全台最綠選區的這席立委，2020年國民黨大選就贏了。

@旺報

貨出去了！燕子也起飛了！高雄市長韓國瑜上任後，首批銷往大陸的農漁產品19日從高雄港航往福建平潭，總計約500噸、2200萬元，物流時間從以往2至3天，大幅縮短為9小時就能進到大陸市場；台中市長盧秀燕也率6都首長之先，28日將率團前往香港拚經濟，出席「香港中華出入口商會第34屆會董就職典禮」外，見證台中市農會與該商會簽署合作意向書，行銷當季盛產的茂谷柑、雪梨，並拓展台中觀光市場及交流青年創業政策。

台灣麥當勞近日推出一支廣告片因出現「國籍：台灣」遭大陸網民點名台獨，揚言抵制。在輿論壓力下，即便已分屬不同公司，但大陸麥當勞經營商「金拱門」19日凌晨仍在微博發文表達「深感遺憾」，並強調始終堅持「一個中國」的立場。

加拿大正考慮是否禁用華為技術有限公司的新電信通訊網路設備，大陸日前警告，若禁用華為設備，「後果自負」後，加拿大公共安全部當地時間18日表示，加拿大不會被北京當局給嚇唬。而大陸與加拿大也因為華為孟晚舟案，讓關係降到冰點，使得兩國的自由貿易談判更加遙遙無期。

共軍機關報《解放軍報》日前披露軍委文件，強調將大膽起用個性鮮明、堅持原則、敢抓敢管、不怕得罪人的軍官，還要建立「容錯免責」機制，幫敢於任事的軍官，解決後顧之憂。這代表在經歷內部整風、反腐後，共軍將注意力正轉向激發軍隊戰鬥力。

@工商時報

中美貿易協商氣氛樂觀，吸引外資回籠助攻，台股指數站穩季線位置。德信證券、第一金投顧、富邦投顧建議，抓緊本波外資、投信、自營商等三資偏多操作、反彈行情可望延續的抱股過年股，計有合庫金、華南金、台達電等15檔，可供投資人參考。

經濟部預告大降再生能源躉購費率，對來台發展風電外商造成衝擊。丹麥離岸風電開發商沃旭總部率先宣佈，暫停所有在台灣的投資活動並且重新評估大彰化離岸風電計畫的專案時程、在地化承諾及已經簽訂的合約，至於後續計畫，將視2019年公告躉購費率及相關政治風險評估而定。

悠遊卡公司19日召開董事會，推舉總經理陳亭如為新任董事長。陳亭如於2018年4月接任悠遊卡公司總經理，未來升任董座後，仍會繼續兼任總經理。陳亭如表示，悠遊卡公司去年底向金管會申請電子支付執照，預計近期將獲准，悠遊卡擁有全台超過千萬活躍客戶，有信心與團隊打造台灣最大的支付經濟平台。

行政院長蘇貞昌強調金融便利勿擾民，各財金部會動起來，除金管會擬於農曆年前陸續提出常態交易問答集（Q&A），針對50萬元以下例行性、風險低的正常交易不再嚴審，中央銀行19日更祭出十年來衍生性金融商品最大變革，即日起投資衍生性金融商品不必再強制親簽風險預告書。

(中時電子報)