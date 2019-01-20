南投竹山「遊山茶訪」推劉世平陶壺創作展 茶與器相得益彰

文化局長林榮森（右二），仔細端詳陶藝家劉世平（左三）的陶壺創作。（廖志晃攝）

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陶藝家劉世平創作的茶壺，精緻優雅。（廖志晃攝）
遊山茶訪董事長陳重嘉（左）、文化局長林榮森（中），對劉世平的創作讚不絕口。（廖志晃攝）
遊山茶訪總經理葉淑盆（左），致力推廣茶藝文化。（廖志晃攝）
延平國小學童主掌茶席，茶藝薪火相傳。（廖志晃攝）

南投縣竹山鎮著名的「遊山茶訪」茶文化館，邀請來自高雄的陶藝家劉世平，展出創作的茶壺精品，並請茶鄉子弟主掌茶席饗客；文化局長林榮森表示，看到小朋友就感受到茶藝文化傳承後繼有人，也希望劉世平的陶藝與南投陶激發出創意的火花！

遊山茶訪是從清代迄今的百年茶行，100多年，製作好茶行銷世界各地，更致力於發揚茶藝文化；遊山茶訪總經理葉淑盆表示，延平國小學童傳承茶藝與茶道精神，卓然有成，因此，在新年舊歲交替之時，邀請小朋友展現泡茶手藝，品嘗絕妙好茶，同時感受孩童的活潑與朝氣。

遊山茶訪董事長陳重嘉指出，茶與壺有著相輔相成、密不可分的關係，茗茶需有名器配，好茶配上好壺，才能完全展現出茶的香甘醇厚，此次邀請茶壺藝術大師劉世平，展現茶壺藝術之美，品茗同時欣賞細緻、優雅又逗趣的茶壺，感受生活的美好。

劉世平專注於藝術創作，心思細膩，手法高明，每件茶器都是獨一無二的創作，精雕細琢，品味不凡，連鑲飾的木質、金屬部分，也是出自他的手藝，美得令人屏息驚嘆！

(中時 )

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