NBA》賣不掉又不放人 甜瓜被關在火箭

2019年01月20日 08:05 中時電子報 盧品青

「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)現在被火箭搞得動彈不得，跟坐球監沒兩樣。依照ESPN「沃神」的最新報導，火箭不會釋出安森尼，只打算用賣的，最遲要等到2月7日的交易截止日才可能重獲自由。一如先前傳言，火箭正全力追逐籃網的「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)，籃網已同意放棄法瑞德。

火箭會簽下法瑞德，並選擇砍掉另一名替補前鋒紐納利(James Nunnally)。紐納利季中從灰狼轉隊過來，在火箭打過1場比賽，若是火箭賣不掉安森尼，紐納利就要把位置讓出來。紐納利只跟火箭簽了10天短約，時間一到他大概就得離開。

中鋒坎培拉(Clint Capela)受傷要休養1個月以上，火箭正急著找人填補禁區。法瑞德的效率值很高，考量到他只上場9.8分鐘，就能有5.1分、3.7籃板，投籃命中率59%，不過也花掉了籃網1376萬美元。

既然內線缺人，何不找安森尼幫忙呢？他明明就是大前鋒。火箭寧願把安森尼晾在一旁(從去年11月8日至今)，也不肯再給他上場機會，而且又不願直接釋出他，讓他處境尷尬。風水輪流轉，安森尼或許會後悔當初在尼克隊橫行霸道，大概是當初得罪了總教練丹托尼(Mike D'Antoni)的報應。

(中時電子報)