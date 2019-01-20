蔡政府網紅化 洪孟楷曝將面臨最嚴重挑戰是...

蔡英文總統(中)日前突襲西門町。(摘自蔡英文臉書)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

政治人物網紅化成近日熱門話題！總統蔡英文近日頻透過臉書、Instagram等網路平台發布訊息，行政院長蘇貞昌也幾乎以一天推一支影片闡述政府做了什麼，許多部會首長也紛紛跟進。然而，國民黨發言人洪孟楷卻點出該現象未來將面臨最嚴重挑戰。

蘇貞昌日前下令未來不管哪個部會都要加強透過社群網路、社群媒體與民眾溝通，被視為「內閣網紅化」。蘇近日也帶頭示範，每天推出影片告訴民眾政府做了什麼，交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等部會首長跟進。

此外，蔡總統近日臉書也改變風格，用詞更加活潑，讓網友感覺更親民之外，更跟上直播風潮，日前突襲西門町，並拍攝「小英去哪裡？」引起熱烈討論。然而，該舉也被砲轟不務正業，總統府發言人林鶴明則表示，蔡總統不會當網紅，也不需要當網紅，而是透過社群平台把重要政策讓民眾知道，總統善用社群平台全世界皆然。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇指出，當政府網紅化後，在意的不再是政策可行性與否，而是PO出後多少人願主動分享；不再是政策符合民眾需求與否，而是是否有創新高的觀看人數；不再是未來十年台灣需要的是什麼，而是經過十秒觀眾是否還留著持續按讚。「這樣淺碟思維，恐怕才是將來要面臨的最嚴重挑戰」。

洪孟楷提醒，蔡英文粉絲專頁貼文平均讚數四、五萬，對比2016年總統大選得票689萬多餘票，還有多少民眾冷眼旁觀？他直言這才是執政者該思考的問題。

(中時電子報)

柯P若組黨 柯粉爆不捧場原因 韓國瑜吐首次議會備詢心得 內藏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。