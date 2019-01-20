蔡政府網紅化 洪孟楷曝將面臨最嚴重挑戰是...

2019年01月20日 08:16 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

政治人物網紅化成近日熱門話題！總統蔡英文近日頻透過臉書、Instagram等網路平台發布訊息，行政院長蘇貞昌也幾乎以一天推一支影片闡述政府做了什麼，許多部會首長也紛紛跟進。然而，國民黨發言人洪孟楷卻點出該現象未來將面臨最嚴重挑戰。

蘇貞昌日前下令未來不管哪個部會都要加強透過社群網路、社群媒體與民眾溝通，被視為「內閣網紅化」。蘇近日也帶頭示範，每天推出影片告訴民眾政府做了什麼，交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、科技部長陳良基等部會首長跟進。

此外，蔡總統近日臉書也改變風格，用詞更加活潑，讓網友感覺更親民之外，更跟上直播風潮，日前突襲西門町，並拍攝「小英去哪裡？」引起熱烈討論。然而，該舉也被砲轟不務正業，總統府發言人林鶴明則表示，蔡總統不會當網紅，也不需要當網紅，而是透過社群平台把重要政策讓民眾知道，總統善用社群平台全世界皆然。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇指出，當政府網紅化後，在意的不再是政策可行性與否，而是PO出後多少人願主動分享；不再是政策符合民眾需求與否，而是是否有創新高的觀看人數；不再是未來十年台灣需要的是什麼，而是經過十秒觀眾是否還留著持續按讚。「這樣淺碟思維，恐怕才是將來要面臨的最嚴重挑戰」。

洪孟楷提醒，蔡英文粉絲專頁貼文平均讚數四、五萬，對比2016年總統大選得票689萬多餘票，還有多少民眾冷眼旁觀？他直言這才是執政者該思考的問題。

(中時電子報)