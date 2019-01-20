名字與這4大人物一字相同 春節連假免費暢遊泰雅渡假村

2019年01月20日 08:37 中時 廖志晃

泰雅渡假村溫泉，屬碳酸氫鈉泉可滋潤皮膚。（廖志晃攝）

泰雅渡假村天空步道，透明玻璃挑戰膽量。（廖志晃攝）

春節連假，泰雅渡假村推出與原住民齊過年特別節目。（廖志晃攝）

泰雅原住民運動會，鋸木頭比賽！（廖志晃攝）

春節連續假期，南投縣泰雅渡假村推出優惠措施，民眾只要名字有「英文」、「文哲」、「國瑜」、「明溱」其中一字相同，就可以免門票入園；一般遊客入園優惠價299元（原價450元）。入住泰雅渡假村2月5日至8日送精緻套餐；2月2、3、4、9、10日入住享8折優惠，加入泰雅[email protected]再折抵1000元住宿費！

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，春節連假園區舉辦「新年迎春狂歡季」，以「與原住民齊過年」為主題，規畫特別節目，除了欣賞力與美結合的原民樂舞表演，還可以參與熱鬧的文化慶典；其中，原民慶新年運動會內容有鋸木頭、兩人三腳、揹新娘、拔河等趣味比賽，讓親子、家庭、朋友透過合作享受競爭的趣味。

泰雅渡假村園區面積56公頃，擁有多樣的親子設施，遠近馳名的泰雅溫泉也是目前南投國姓地區，唯一取得合法溫泉標章的溫泉，品質有政府背書，碳酸氫鈉泉質更可滋潤皮膚。

泰雅渡假村有巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，富麗堂皇，有如貴族般的享受；還有渡假木屋，讓人忘卻塵世的喧擾。

新年登高望遠，園區的野溪登山步道，沿途生態資源豐富，綠意盎然伴隨蟲鳴鳥叫，讓人身心舒暢還可吸收芬多精；到天空步道可體驗踩在透明強化玻璃上的驚險刺激，還可遠眺山巒美景，俯瞰賽德克川中島部落，美不勝收。

(中時 )