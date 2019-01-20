NBA》喬治四分打絕殺 雷霆送七六人對戰19連敗

2019年01月20日 08:42 中時電子報 黃及人

Game. Winner. pic.twitter.com/GffpJZRjBD — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月19日

七六人快到手的逆轉勝，卻被保羅喬治活生生搶走！吉米巴特勒雖在最後6.9秒投進超前分，喬治卻隨即完成誇張「四分打」絕殺，幫助雷霆117比115氣走七六人，除了成為本季首支在費城贏球的西區球隊，更送七六人對戰19連敗。

這場比賽讀秒階段打得有夠緊張刺激，原本雷霆一度領先16分之多，七六人卻靠恩比德最後14.9秒的3罰俱中，除了把比分追成113比113平手，更讓韋斯布魯克6犯離場，接著巴特勒抄截得手，1個人快攻上籃放進超前兩分。

形勢看來對作客的雷霆相當不利，可惜喬治偏偏不願接受這種結果，一接到隊友的邊線發球，馬上起身投進三分球，更製造巴特勒打手犯規，讓只能站在場邊的韋斯布魯克興奮不已，比賽也在巴特勒三分出手不進當中宣告落幕。

畢竟七六人已經10年多沒贏過雷霆了，上次七六人擊敗雷霆是在2008年11月16日，沒想到20日仍遭喬治四分打偷走勝利，喬治全場貢獻31分、6籃板及5助攻，韋斯布魯克21分、10籃板及6助攻，薛洛德也替補攻下21分。

七六人也有3人得分破20，恩比德31分，雷迪克22分，班西蒙斯20分、15籃板及9助攻，原本有機會成為逆轉功臣的巴特勒，則有18分進帳，但他全場投18中5的低迷手感，更讓七六人整場比賽陷入苦苦追趕的窘境。

(中時電子報)