NBA》喬治四分打絕殺 雷霆送七六人對戰19連敗

保羅喬治(左)與韋斯布魯克興奮慶祝作客擊敗七六人。(美聯社)

友善列印
中時電子報

七六人快到手的逆轉勝，卻被保羅喬治活生生搶走！吉米巴特勒雖在最後6.9秒投進超前分，喬治卻隨即完成誇張「四分打」絕殺，幫助雷霆117比115氣走七六人，除了成為本季首支在費城贏球的西區球隊，更送七六人對戰19連敗。

這場比賽讀秒階段打得有夠緊張刺激，原本雷霆一度領先16分之多，七六人卻靠恩比德最後14.9秒的3罰俱中，除了把比分追成113比113平手，更讓韋斯布魯克6犯離場，接著巴特勒抄截得手，1個人快攻上籃放進超前兩分。

形勢看來對作客的雷霆相當不利，可惜喬治偏偏不願接受這種結果，一接到隊友的邊線發球，馬上起身投進三分球，更製造巴特勒打手犯規，讓只能站在場邊的韋斯布魯克興奮不已，比賽也在巴特勒三分出手不進當中宣告落幕。

畢竟七六人已經10年多沒贏過雷霆了，上次七六人擊敗雷霆是在2008年11月16日，沒想到20日仍遭喬治四分打偷走勝利，喬治全場貢獻31分、6籃板及5助攻，韋斯布魯克21分、10籃板及6助攻，薛洛德也替補攻下21分。

七六人也有3人得分破20，恩比德31分，雷迪克22分，班西蒙斯20分、15籃板及9助攻，原本有機會成為逆轉功臣的巴特勒，則有18分進帳，但他全場投18中5的低迷手感，更讓七六人整場比賽陷入苦苦追趕的窘境。

(中時電子報)

NBA》賣不掉又不放人 甜瓜被關在… 影》天王沒特權？費德勒被擋駕也…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。