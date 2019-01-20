影》天王沒特權？費德勒被擋駕也不出聲

費德勒在澳網過關斬將。（美聯社資料照）

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中時電子報

網球界有誰不認識費德勒(Roger Federer)呢？不過澳網似乎戒備森嚴，就算是費天王，沒帶證件也無法通過。澳網官推釋出一段影片，費德勒大搖大擺要走進休息室，被保全要求出示證件，費德勒拿不出來，只能一旁稍待。

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)去年在巴黎大師賽也被門口的保全擋駕，那個保全不認識納達爾。「證件呢？」「我沒帶。」「你哪位？」「我是Rafael Nadal。」保全聽了急忙讓道，結果納達爾沒有證件也過關了。納達爾從未在巴黎大師賽摘冠，保全可能因此不認得他。

費德勒生涯20座大滿貫單打冠軍，外加澳網6冠都是史上第一，以他在網壇(特別是澳網)的崇高地位，居然還是被擋駕。其實保全是認識費德勒的，他除了遵守規定，也得防止長相很像費德勒的外人混進去。費德勒對此毫無反應，有球迷希望被擋駕的是脾氣火爆的喬柯維奇(Novak Djokovic)，才會有好戲可看。

(中時電子報)

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