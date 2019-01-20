韓國瑜吐首次議會備詢心得 內藏三句話網大讚！

2019年01月20日 09:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日首度到高雄市議會進行施政報告和接受質詢，在野的民進黨議員在質詢時砲火猛烈，頻質疑韓承諾的支票會跳票。對此，韓國瑜昨在臉書撰寫「我的第一次議會備詢」一文，內文提及「這種前幾任市長都沒有享受過的超高期待，足證他們對我的肯定與厚愛，著實讓我感到受寵若驚」，讓網友直呼「這篇講的很好，有酸有鼓勵，很正面」、「這一篇寫得不錯，蠻有趣的， 話中帶酸」。

韓國瑜在臉書指出，在這兩天歷時冗長的質詢裡，因為某些議員執著於在這神聖殿堂的發揮，「做為市長的我只好把時間留給他們，所以沒有什麼機會好好回答問題」。他說此次備詢驚喜多過惋惜，因為發現有些議員們居然以為他能一上任就能將所有政見全部兌現，或是在20天裡就可以把高雄過去20年的積弊一筆勾銷。「這種前幾任市長都沒有享受過的超高期待，足證他們對我的肯定與厚愛，著實讓我感到受寵若驚」。

韓提及，他知道不止這些議員，278萬市民、2300萬國人、甚至半個地球的華人都在等著高雄脫胎換骨，所以他和他的市府團隊從上任至今沒有一刻遲疑鬆懈，會持續以一步一腳印、一步快一步的謹慎迅速，帶著大家的肯定與厚愛，努力用4年追趕20年，「也希望在未來的備詢裡，我能有多一點時間向議員、向市民們詳細完整的說明我們對於市政的規劃與進度，畢竟這也是市民朋友們真正在乎的問題」。

對此，網友紛紛表示「這篇有酸到」、「這篇講的很好，有酸有鼓勵，很正面」、「這一篇寫得不錯，蠻有趣的， 話中帶酸」、「超級酸」、「韓國瑜當過議員 也當過立委 面對各種挖坑質詢 多少會知道」、「老韓的可怕處在於讓草包以為他是草包」、「我好愛他這種幽默有輕微嘲諷的論述啊！」、「酸的好!!看完超紓壓」。

(中時電子報)