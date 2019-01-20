什麼密醫那麼神？竹科男搶當學徒 律師免費幫辯護

2019年01月20日 09:12 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新竹一名黃姓男子參加中醫考試屢屢落榜，在香山租鐵皮屋替人看診，醫術頗受好評，甚至連高學歷竹科工程師都搶當學徒。黃男遭人檢舉後，竟還有律師免費幫他辯護，新竹地院依非法執行醫療業務罪，判黃男6個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，未取得合法醫師證照的黃男自2017年1月起，在新竹香山租起鐵皮屋替人看診，為病人把脈、問診及開立處方箋，每天病人約80幾人，每位病人收100元至300元不等費用。甘姓男子明知黃男密醫身分，仍幫忙他租鐵皮屋當診療間，由病人持處方箋至藥房購買中藥服用。

綜合媒體報導，民眾檢舉黃男是密醫，警方持搜索票搜索時，發現黃男正在替一名病患把脈，現場還有高學歷竹科工程師當他的學徒，此外，看診現場有樂捐箱，看診病患需要付50元，補助黃男繳房租。

黃男落網後乖乖配合調查，讓警方驚訝的是，一名在彰化執業的律師得知黃男被逮，特地北上為他辯護。原來黃男替該名律師及其家人治好宿疾，律師為了「報答」黃男，免費為他辯護。甘男則因黃男開藥控制他「牛皮癬」病情，熱心幫忙租鐵皮屋，也同樣被捕。

新竹地院依非法執行醫療業務罪，判黃男6個月徒刑，得易科罰金；甘男則依幫助非法執行醫療業務罪，判2個月，緩刑2年。

(中時電子報)