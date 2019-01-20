親眼目睹豬瘟防疫破口 偷渡客為這理由自首

2019年01月20日 09:25 中時電子報 戴安瑋

自稱偷渡回台的李姓網友在《爆料公社》發文表示，偷渡過程目睹「豬瘟破口：海上走私」。翻攝臉書不公開社團《爆料公社》

網友李勇偷渡回台，目睹防豬瘟破口，他已向警方自首。翻攝臉書不公開社團《爆料公社》

大陸非洲豬瘟來勢洶洶，政府加強邊境管理，嚴查入關旅客是否從大陸攜帶豬肉製品，一旦查獲每件重罰20萬元，但一名自稱從大陸偷渡回台的網友李勇，在《爆料公社》發文表示，偷渡回台時目睹「豬瘟破口：海上走私」，他雖已順利返台，不過，在國家面臨非洲豬瘟的危難之際，已向警方自首。

該名網友叫李勇，他在臉書不公開社團《爆料公社》發文表示，他是一個在台灣沒犯案、沒遭通緝的台灣人，107年底因得罪大陸官員，而以詐欺條文被關，被關期間吃了豬肉，後來他律師買通官員，將他從獄中撈出來後，坐桶子（船）偷渡回來台灣。

偷渡途中有另外3名台灣人，在台灣都有犯案，已經遭到台灣通緝，都靠這種方式回來探望親人，也因為是老鳥的關係，非常清楚航程時間會因為潮汐風浪的不同，大大影響靠岸的時程，而準備了一個大麻袋的乾糧與食物，有麵包、「不知名肉的肉乾、火腿腸與其他肉類加工品」。

他回來看到新聞，真的是頭皮發麻，如果台灣感染了非洲豬瘟，偷渡走私就是最大的兇手。台灣的船長不可能不知道豬瘟這麼嚴重，應該要阻止高額出錢（一趟50萬台幣）的中台私航遊客們攜帶疫區肉類食品，但是沒有。

他知道未來會有許多的刑罰等著他，但他還是於昨晚到派出所自首，他說，在非洲豬瘟這種大是大非前，他不應該做一隻鴕鳥躲起來，他選擇把故事跟大家說，更呼籲政府，海上走私偷渡，是一個最大的防疫漏洞，因為他親身經歷、親眼看到。

網友說，「別讓豬瘟疫進來」、「烈士請保重」還有網友說，「台灣還有多少個洞沒有補，就是缺這樣的你！」不過，也有網友說，「豬吃了你的消化肉品大便後，才會得豬瘟，否則不會」。

(中時電子報)