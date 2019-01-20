踢鐵板！川普放軟要經費 對手黨5字回嗆

2019年01月20日 09:17 中時電子報 吳映璠

美國總統川普19日下午再次電視直播發表重大宣布，表明願延長3年有「追夢人計畫」之稱的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）及「移民臨時保護身分」（TPS），以換取國會同意57億美元的美墨邊境建牆經費。不過在川普正式發表演說前，對手民主黨早已獲悉他的妥協計畫，回嗆該計畫是「舊瓶裝舊酒」、了無新意，更直言國會不會通過他所提條件。

美國總統川普19日發表電視演說，稱願以追夢人計畫及移民臨時保護身分兩計畫換取57億美元築牆經費。

據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，在川普發表電視演說、就非法年輕移民的兩項計畫妥協之前，民主黨就已獲悉川普將提條件，民主黨籍聯邦眾院議長裴洛西馬上發布聲明，拒絕川普條件。

聲明中指出，這些計畫了無新意，過去都已遭到國會否決，川普現在再提同樣令人無法接受，更凸顯川普並非真心想要恢復人民安全。

裴洛西更直言，這兩個計畫，沒有一項有機會在國會通過。

報導指出，川普先前就已廢除「追夢人計畫」及「臨時移民保護身分」兩項計畫，不過聯邦法院去年已下令暫緩執行，在最高法院裁定前，川普的命令都將無法執行，因此在民主黨人眼中，川普此時遞橄欖枝要暫緩廢除這兩項計畫3年，根本沒有意義。

裴洛西更表示，延長執行這兩項計畫3年，並無法長久地、根本地解決年輕非法移民問題。

為解決因美墨邊牆問題而陷入停擺的政府僵局，裴洛西表示，民主黨支持「聰明」、「有效率」的邊境安全解決辦法，下周將通過6項法案以重啟政府運作，她更指出這6項法案參議院談判代表都已經同意，媒體指出，這暗示了在架空川普的角色下，民主黨將在國會這邊自行與共和黨人協商。

裴洛西似乎對於能與對手黨達成共識、重啟政府充滿信心，她呼籲川普別忘了讓這6項法案生效，「並停止將美國人民當成人質，以及政府關門這種毫無意義的把戲。」

(中時電子報)

What is original in the President’s proposal is not good. What is good in the proposal is not original. Democrats will vote next week to add additional border security funding for ports of entry, advanced technology for scanning vehicles for drugs & immigration judges. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年1月19日