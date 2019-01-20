踢鐵板！川普放軟要經費 對手黨5字回嗆

川普。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國總統川普19日下午再次電視直播發表重大宣布，表明願延長3年有「追夢人計畫」之稱的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）及「移民臨時保護身分」（TPS），以換取國會同意57億美元的美墨邊境建牆經費。不過在川普正式發表演說前，對手民主黨早已獲悉他的妥協計畫，回嗆該計畫是「舊瓶裝舊酒」、了無新意，更直言國會不會通過他所提條件。

美國總統川普19日發表電視演說，稱願以追夢人計畫及移民臨時保護身分兩計畫換取57億美元築牆經費。

據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，在川普發表電視演說、就非法年輕移民的兩項計畫妥協之前，民主黨就已獲悉川普將提條件，民主黨籍聯邦眾院議長裴洛西馬上發布聲明，拒絕川普條件。

聲明中指出，這些計畫了無新意，過去都已遭到國會否決，川普現在再提同樣令人無法接受，更凸顯川普並非真心想要恢復人民安全。

裴洛西更直言，這兩個計畫，沒有一項有機會在國會通過。

報導指出，川普先前就已廢除「追夢人計畫」及「臨時移民保護身分」兩項計畫，不過聯邦法院去年已下令暫緩執行，在最高法院裁定前，川普的命令都將無法執行，因此在民主黨人眼中，川普此時遞橄欖枝要暫緩廢除這兩項計畫3年，根本沒有意義。

裴洛西更表示，延長執行這兩項計畫3年，並無法長久地、根本地解決年輕非法移民問題。

為解決因美墨邊牆問題而陷入停擺的政府僵局，裴洛西表示，民主黨支持「聰明」、「有效率」的邊境安全解決辦法，下周將通過6項法案以重啟政府運作，她更指出這6項法案參議院談判代表都已經同意，媒體指出，這暗示了在架空川普的角色下，民主黨將在國會這邊自行與共和黨人協商。

裴洛西似乎對於能與對手黨達成共識、重啟政府充滿信心，她呼籲川普別忘了讓這6項法案生效，「並停止將美國人民當成人質，以及政府關門這種毫無意義的把戲。」

(中時電子報)

文章來源：Pelosi: Trump proposals to reopen government a ‘non-starter’

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