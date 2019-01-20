韓國瑜夜宿育幼院又哭了少女吐真情：想要有個家

2019年01月20日 10:15 中時 柯宗緯

高雄市長韓國瑜（中）19日夜宿永安兒童之家，聽聞小朋友最大願望期盼有個家，忍不住又落淚。（柯宗緯攝）

韓國瑜育幼院受訪

高雄市長韓國瑜昨（19）日晚間夜宿大寮永安兒童之家，小朋友送上親手繪製的感謝卡片，上頭畫上愛情摩天輪、Q版「禿頭市長拔拔」，令他看了相當感動。韓國瑜聽聞1名17歲少女說「最大心願是想要有個家」後，又忍不住落下男兒淚。

韓國瑜今（20）日6點就起床，享用小朋友為他準備的早餐，包括手沖咖啡、麵包、蛋，他發現到小朋友很有成就感，感覺被關注，這也是自己來的目的。

提到昨晚與院童的互動，韓國瑜說，與他們聊天、猜謎語，也問了3個問題：「最快樂的是什麼」、「最想要是什麼」、「最難忘的事情」，透過這些暸解到他們在育幼院住、食、教育、生活等現況如何。

他分享1位17歲少女在育幼院住了10年，她真情吐露說「最想要有個家」，令他無限感慨。他說，雖然他們在沒有爸媽的陪伴下長大，但永安兒童之家老師照顧得很好，他們並不孤單，也歡迎隨時寫信給市長，他會親自閱讀回覆。

韓國瑜昨與市政團隊，送上紅包、文具、書包等禮品，小朋友也回饋送上親手製作的賀卡。韓國瑜看了為之感動，他說，有小女生畫愛情摩天輪，可能是看到他提倡的愛情產業鏈，他開玩笑對女孩說「想要愛情，麻煩再等幾年」。

韓國瑜說，夜宿的目的代表市府重視每個不同層級的個體，所有高市需要被關懷的孩子、弱勢族群，希望相關社福單位一定要好好用心，也期待善心人士多多關注社會角落的弱勢朋友。

永安兒童之家董事長陳廖梅芳說，韓國瑜為人親切相當重視小朋友，昨晚聽聞小朋友說想要有個家，也忍不住落下淚來。院裡的小朋友都相當自立，院方培養一技之長，將來可與社會接軌。

(中時 )