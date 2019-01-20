反毒巡查熱點7200處 校園防毒88％民眾滿意

2019年01月20日 09:51 中時 林志成

教育部積極進行校園反毒，依國發會進行的民意調查，在「各級學校與警察機關逐步建立熱點巡邏網，提高高風險場所巡邏次數的作法」以及「教育單位與警察機關建立藥頭通報聯繫窗口的作法」上，4次的滿意度平均值分別為88.7％以及87.7％，顯示民眾對於校園反毒在環境預防策略上的支持。

國發會進行「107年政府反毒作為滿意度」民意調查的，共分4季進行，每次以台灣地區住宅電話尾數2碼隨機抽樣1千餘名20歲以上民眾進行訪問，在95％的信心水準下，抽樣誤差約正負2.92個百分點以內，4次調查的政府反毒作為整體滿意度平均值為69.7％。

教育部表示，為降低學生接觸毒品的可能，自106年9月起，即要求各縣市高中以下學校提供校園周邊學生經常聚集的易滋事地點給校外會，透過教育警政二級聯繫會議，進行巡邏分工，以提高熱點巡邏的密度，本方案至去(107)年10月中旬，全國高中職以下所有學校（3882所），已提供7200餘處熱點給各縣市校外會加強巡查，建置率達100％。

另在高風險場所聯巡方面，107年各縣市校外會、教育局處結合警察機關針對經常發生違法事件的網咖、夜店、KTV等場所，總計進行了9346次聯巡，勸導違規少年1萬餘人次，其中涉及藥物濫用、出入不當或特種營業場所、非許可時間逗留遊樂場所，以及深夜在外遊蕩的學生有2681人次，這些學生都已轉請學校輔導，並由地方教育機關管制輔導情形。

至於藥頭的防堵，教育部是採零容忍的態度，在106年底訂定完成「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，要求學校在查知學生毒品來源時，需以密件透過校外會轉警察機關查緝上源藥頭，以107年為例，教育單位即通報情資156件，警察機關因此而查獲販賣轉讓有51件107人。

教育部表示將會持續精進藥物濫用防制的跨單位合作機制，目前正修正「防制學生藥物濫用實施計畫」，重點放在18歲以下未成年學生防護網的建立，希透過中央與地方、政府與民間的通力合作，發揮社會安全網「整合服務體系、綿密安全網絡」概念，達成學生身心健康遠離有害物質為目標。

(中時 )