貴婦奈奈夫婦爽逃加拿大 落跑前還出陰招害金主變被告

2019年01月20日 09:50 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

網紅貴婦奈奈(本名蘇陳端)與丈夫黃博健、公公黃立雄捲款10億元潛逃加拿大，涉嫌詐欺遭到通緝，又爆出案外案！黃博健曾開支票向黃姓金主借款900萬元，還不出錢竟出陰招，搶先向銀行謊稱遺失，辦理掛失止付，不知情的金主到銀行軋票，莫名其妙成為侵占罪被告。

據蘋果報導，北檢指出，黃博健開設的杏立博全醫美診所找來非醫護人員的呂姓男子到診所工作，呂男負責幫黃博健找金主調頭寸，在2014年至2015年間，黃博健以博全生技股份有限公司負責人名義，簽下5張未載明發票日、面額共900萬元的公司票，讓呂男找金主。

之後呂男找上金主黃姓男子借錢，未料黃博健資金週轉不靈，擔憂金主跑到銀行用支票兌現，竟然先發制人，到銀行填寫「遺失票據申報書」及「票據掛失止付通知書」，還由台灣票據交換所轉報警方協尋支票。

金主黃男去年9月拿支票到銀行兌現，銀行發現支票已經掛失止付，不准黃男提領，黃男還挨告侵占遺失物及詐欺取財未遂罪。事後黃男喊冤，表示他將錢匯進呂男戶頭，要黃博健還錢時，對方卻使出拖延戰術，最後他手中的5張支票全被退票。

對此，黃博健逃亡前曾出庭表示，他的確請呂男調度資金，1、2週內就還清錢，因為呂男說這5張支票遺失，他才申請止付；呂男打臉黃博健說法，指出「票若沒有拿回來就表示沒還款，不可能會遺失」。經檢察官調查，認為黃博健明知開出支票在金主手中，卻謊報遺失，認定金主無侵占犯意，予以不起訴，改依誣告罪起訴黃博健。

(中時電子報)