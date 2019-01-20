等到讚美了！林濁水因這件事讚韓國瑜：厲害了

2019年01月20日 10:02 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨前立委林濁水曾多次在臉書批評高雄市長韓國瑜，更說韓是活在虛擬世界中而意識型態老舊不堪地站在進步精神對立面的老藍男。當時韓國瑜僅表示「我一直在渴望林濁水對我讚美一句話就好，我還要繼續等待」。然而，林濁水因農漁產賣出去一事，發文讚韓國瑜「厲害了」，並表示「高雄崛起了，加油了」。

韓國瑜選前曾高喊「貨出去、人進來，高雄發大財」的競選口號，在韓上任20多天後，首批銷往大陸的農漁產品19日從高雄港航往福建平潭，總計約500噸、2200萬元，物流時間從以往2至3天，大幅縮短為9小時就能進到大陸市場。

對此，林濁水在臉書發文指出，在韓國瑜大大宣傳下，貨終於出去了，一賣到中國就2000多萬。他說高雄農業產值1年約180億，這次出的貨雖然有些是外縣市的，但一出去就銷掉值高雄的0.11%，更佔高雄農工産值2.1兆的0.009%。他直呼「厲害了，高雄崛起了，加油了」。

林濁水曾在韓國瑜競選高雄市長期間多次批韓，不僅說韓「口出可笑荒唐言」，更酸韓是活在虛擬世界中而意識形態老舊不堪地站在進步精神對立面的老藍男。當時韓國瑜僅回應稱「我一直在渴望林濁水對我讚美一句話就好，我還要繼續等待」。因此，林濁水稍早讚美韓國瑜的文章也引發關注。

(中時電子報)