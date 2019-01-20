老人公園聊「平方差」考倒一票人 網哀：以後不去公園了

老人在公園聊天示意圖。(圖/達志影像)

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中時電子報
原PO妹妹的數學考題。(翻攝爆廢公社)

網友在臉書社團中貼出一張妹妹的數學考卷題目，設定是一對老人、2位年輕人及中年夫婦在公園的對話，考的是平方差問題，但對話內容，讓她看完笑說太匪夷所思。網友也紛紛留言「到底誰會這樣聊天啦」、「以後別去公園了吧」另也釣出數學高手答題解惑。

原PO在臉書《爆廢公社》貼出了國中妹妹數學考題照片，題目顯示公園裡有兩位老人在聊天，旁邊站著兩個年輕人，老人說「我們倆年齡的平方差是195」，年輕人說「真巧，我們倆年齡的平方差也是195」，這時有一對中年夫婦也湊過來說「真是巧極了，我們倆的年齡平方差也是195」。試求這三對人的年齡各是多少，答對得6分。看完題目，讓原PO笑說這對話也太匪夷所思。

貼文一出，引來許多網友們紛紛直呼，「到底誰會這樣聊天啦」、「沒數學邏輯都不能去公園聊天」、「以後別去公園了吧」、「還能不能愉快的聊天阿」、「我突然覺得文言文好太多了」，還有網友表示「我選擇下一題」、「這6分不要了」。

另釣出數學高手解答，平方差公式為「a²-b² =(a+b)×(a-b)」，將195做因數分解195=195×1=65×3=39×5，帶入公式去解，最後解出答案有4組，分別是老人家98、97，中年夫妻34、31，年輕人22、17，以及另外一組 14、1但不符合題意。

(中時電子報)

網友數學高手解答。(翻攝爆廢公社)

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