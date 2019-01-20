北市府上班3天被趕走？韓國瑜證實：不給長官造成麻煩

2019年01月20日 10:13 中時 柯宗緯

台北市長柯文哲昨爆料高雄市長韓國瑜，離開北農總經理一職後，曾入北市府擔任市政顧問，上了3天班，卻被趕盡殺絕，讓局勢演變成「搶了菜攤，丟了江山」。對此，韓國瑜今（20）日受訪時證實確有此事，「我很自愛的，不願給長官造成任何麻煩」，於是選擇離開。

柯P接受台視專訪爆料，韓國瑜離開北農後，確實請他擔任北市府有給職顧問，連辦公室都幫他找好，韓也來上班3天，卻遭到「某潮流」趕盡殺絕，有人對他說「你跟他這樣交朋友，我們怎麼信任你？」韓國瑜挺有義氣說「算了，我不要增加你困擾」，就這樣離開北市府。

韓國瑜今被媒體問及此事，他臉色沈重說，確實有去上班3天，「後來大概被別人趕走」，感覺到政黨惡鬥氣息起來，他很自愛的，不願給長官造成任何麻煩，最後選擇離開。媒體追問是否覺得被趕盡殺絕？韓笑說，「不只欸」，自己一路被追殺，不過「我的人生、個性很樂觀」。

另外，媒體報導健保署官員稱高市府別只顧著拚愛情產業鏈、補路坑，也要補健保坑洞，高市府積欠87億健保費。韓國瑜說，加上健保積欠費，高市府欠債3300多億，雖然財政困難很有壓力，但要照顧地方及不同族群，會更努力打拚，想辦法還債及勇敢面對。

至於近年旗津觀光人次下跌，外界將矛頭指向輪船船票太貴。對此，韓國瑜也證實，近期將會調降船票，希望帶來更多觀光客到旗津，「不要來高雄好像被敲竹槓」，高雄要的是提供更便利、好玩的環境，也再次疾呼商店行號、小吃餐飲，重視品質及價格要公道，觀光業才能可長可久。

(中時 )