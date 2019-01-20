影》恩比德泰山壓頂 韋少差點幹架

韋斯布魯克差點跟恩比德(躺地者)在場上直接幹架。(美聯社)

友善列印
中時電子報

這下子雷霆明星後衛韋斯布魯克跟七六人中鋒恩比德樑子結大了！雷霆20日跟七六人打到最後1分46秒，快攻上籃的韋少，竟被恩比德直接「泰山壓頂」撞出場外，韋少一起身就要找恩比德算帳，幸好雷霆隊友趕緊把他拉開。

NBA》喬治四分打絕殺 雷霆送七六人對戰19連敗

其實兩人早有過節，前次雙方對決，當恩比德6犯離場，韋斯布魯克故意比出再見手勢嘲諷，儘管20日這次撞飛韋少的動作可能並非故意，挑釁意味仍很濃厚，甚至最後關頭換成韋少犯滿畢業，恩比德同樣比出揮手再見手勢示威。

兩人賽後隔空互噴垃圾話更加精采，恩比德賽後受訪表示，「我單純只想去封蓋那球，感覺是他自己運球沒運好，反正我不知道他為何那麼生氣，他總是在自己莫名其妙的情緒當中，我哪有可能猜得到！」擺明在嘲笑韋少亂發飆。

沒想到韋斯布魯克的回應更嗆，賽後當他離場之際，記者問他是否跟恩比德關係還好，他竟直接回答，「他X的當然不好(FxxK NO)！」甚至記者繼續追問，韋少說：「回家吧，兄弟！」看來兩人接下來會在社群媒體繼續互嗆下去。

(中時電子報)

NBA》球哥差點被送走 所幸湖人改… 影》把籃球當足球踢 東契奇生涯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。