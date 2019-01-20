影》恩比德泰山壓頂 韋少差點幹架

2019年01月20日 10:06 中時電子報 黃及人

Russ and Embiid get into it every time they play 🍿 pic.twitter.com/klqbiDR9Ug — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月19日

這下子雷霆明星後衛韋斯布魯克跟七六人中鋒恩比德樑子結大了！雷霆20日跟七六人打到最後1分46秒，快攻上籃的韋少，竟被恩比德直接「泰山壓頂」撞出場外，韋少一起身就要找恩比德算帳，幸好雷霆隊友趕緊把他拉開。

其實兩人早有過節，前次雙方對決，當恩比德6犯離場，韋斯布魯克故意比出再見手勢嘲諷，儘管20日這次撞飛韋少的動作可能並非故意，挑釁意味仍很濃厚，甚至最後關頭換成韋少犯滿畢業，恩比德同樣比出揮手再見手勢示威。

兩人賽後隔空互噴垃圾話更加精采，恩比德賽後受訪表示，「我單純只想去封蓋那球，感覺是他自己運球沒運好，反正我不知道他為何那麼生氣，他總是在自己莫名其妙的情緒當中，我哪有可能猜得到！」擺明在嘲笑韋少亂發飆。

沒想到韋斯布魯克的回應更嗆，賽後當他離場之際，記者問他是否跟恩比德關係還好，他竟直接回答，「他X的當然不好(FxxK NO)！」甚至記者繼續追問，韋少說：「回家吧，兄弟！」看來兩人接下來會在社群媒體繼續互嗆下去。

(中時電子報)