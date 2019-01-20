寒假來趟博物館之旅MuseTour活動登場

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今年寒假，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦「Muse大玩家」系列活動，以「MuseTour」為主軸規畫超過380場次的講座、9400場次的研習、2200場次營隊及300場次的展演，邀請民眾來一趟博物館及圖書館之旅。

「MuseTour」相關展演活動簡介如下，或上活動網站查詢。

一、國立社教機構：國立台灣科學教育館透過「設計我們的世界—科技性別化創新」特展，運用展覽中的女性故事、性別化創新思維與設計挑戰活動，邀請參觀者一起反思過去所忽略的視角，為世界帶來更為平等而永續的創新。

國立自然科學博物館因應豬年推出「豬事大吉」，配合108年己亥年屬豬的生肖年活動，介紹和民眾生活飲食上關係密切的豬與豬肉相關的科學與人文知識，以及與豬有關的象形甲骨文字知識等。

國立科學工藝博物館的「邦誼新尖兵－科技援外成果展」，邀請民眾加入邦誼尖兵訓練活動，跟著2位數位導覽員，學習如何利用台灣衛星科技影像，以及遙測定位分析技術，協助我國中美洲友邦尼加拉瓜與宏都拉斯進行森林保護、湖泊監測及火山災後評估等「環境保護」工作。

二、國立文化機構：國立台灣博物館舉辦「台博『跳館』之旅」，1908年成立的台博館為歷史最悠久的自然史博物館，除了認識台灣精彩的人文和自然，文化資產保存也是台博館的重要使命。

國立台灣史前文化博物館邀請民眾一起「FUN手作」彩繪史前文物及動物、療癒系多肉植物盆栽、史前玉工坊、彩繪史前文化創意貼等多元手作活動

三、國立故宮博物院：「來禽圖—翎毛與花果的和諧奏鳴」，禽鳥是人類生活中極為親近的朋友，無論是置身於大自然山林、水域，或者行走於城市的公園、馬路上，甚至居家環境當中，幾乎無處不可發現鳥蹤。賞鳥，也自然成為熱門的休閒活動。

(中時 )

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