女星淚曝按摩遭猥褻 情節過火「差點強姦的程度」

2019年01月20日 10:29 中時電子報 吳品瑤

在台灣知名度相當不錯的新加坡女子團體「BY2」，姊妹倆不僅臉蛋亮麗，還有著魔鬼身材，然他們維持體態的過程卻比別人艱辛，之前曾透露回新加坡時抽空上健身房，竟被一群男教練瘋狂偷拍加關燈戲弄，身為公眾人物的姊妹倆不方便動怒只好在臉書發文表示無奈，如今妹妹Yumi又爆去按摩時慘遭猥褻，過程誇張根本逼近被強姦的程度！

事實上「BY2」妹妹Yumi去年在IG提過去按摩卻遭騷擾的事情，但直到最近接受新加坡媒體《聯合早報》訪問，才突破心防談這起猥褻事件，Yumi透露事發地點是北京一家她常光顧的按摩店，當天店內女按摩師在忙，有名男按摩師毛遂自薦，她沒有多想便答應，沒想到是惡夢的開始。

Yumi痛訴按摩期間，男按摩師手法越來越奇怪，演變成對她上下其手的狀態，但她選擇隱忍，離開之後把過程細節跟朋友說，讓朋友直呼：「差點是強姦的程度」，問她怎麼不反抗？Yumi無奈表示一來做精油按摩全身赤裸無法飛踢，二來對方是男性，自己一個女生恐怕難以對付「若他把門上鎖怎麼辦？」。

慘遭男按摩師猥褻事件發生後，Yumi表示自己那兩天都睡不好，而朋友們則是看不下去，紛紛鼓勵她去報案，最後她還是報了警，公安立刻前往逮人，男按摩師遭上手銬帶走，而Yumi則心有餘悸，不敢相信這種電影中常出現的情節，會發生在自己身上，「被嚇到，心都慌了」，坦言此事讓她有了陰霾，之後按摩不敢再找男按摩師，如今說出來，是希望有類似遭遇的女性朋友們不要忍氣吞聲，要勇敢捍衛自己！

(中時電子報)