大寒養生》營養師推溫補　4食材這時吃最好

大寒養生營養師推溫補，4食材這時吃最好。(圖/葉懿德製圖)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

大寒是二十四節氣中的最後一個節氣，代表寒冷的冬天接近尾聲，立春即將到來，所以不僅冷，還開始產生風熱，此時的養生原則與初冬時不同。

營養師李錦秋建議，應慢慢減少上火補品攝取，由大補轉向溫補。她也推薦大寒節氣，吃大蔥、四季豆、馬鈴薯及紅豆這四種食物最好。

大蔥

大蔥不只能用來調味，還能殺菌解毒，算是佳蔬良藥。它能發散風寒，讓身體暖起來，寒冬多吃大蔥能解毒、通陽活血，還能降低膽固醇堆積。

如果與蘑菇一起食用，可促進血液循環，使大腦保持靈活，預防老年癡呆。

李錦秋建議，大蔥可搭配羊肉做成常見的家常菜蔥爆羊肉，能補陽補虛；或是蔥爆木耳可以滋陰壯陽、養心潤燥。

四季豆

四季豆含有膳食纖維及皂素，能降低脂肪吸收，促進脂肪代謝，可說是減肥民眾的理想選擇。另外，四季豆低脂、低鈉、高鉀、高鎂，尤其適合心臟病、動脈硬化、高血脂及低血鉀症的民眾食用。

值得注意的是，四季豆雖然營養豐富，但生食有毒，會導致腹瀉、嘔吐等中毒症狀。

馬鈴薯料理。（圖片來源/shutterstock）

馬鈴薯

不少民眾因為速食對馬鈴薯產生誤解，事實上，馬鈴薯熱量不高，還很營養。台灣營養基金會執行長吳映蓉說，將整顆帶皮或切塊的馬鈴薯，加點迷迭香和鹽，放進烤箱烤或用電鍋蒸，一份100克的馬鈴薯塊，熱量才80卡。

馬鈴薯被醫界譽為十全十美的食物。帶皮的馬鈴薯含多種維生素和類黃酮、檞皮素等植化素，有助心臟健康、降血壓、提升免疫力、防癌。台北市立聯合醫院林森中醫院區中醫師劉佳祐則指出，馬鈴薯是潤肺養胃之物，水分、纖維都多，還有抗性澱粉。

紅豆

紅豆能健脾祛濕，屬於高蛋白質、低脂肪的五榖類食品，膳食纖維、維生素B及鉀、鐵等營養素含量也非常豐富，還含有皂角甙，可以刺激腸道蠕動，利尿又潤腸。不過紅豆食品通常會加糖，小心過度貪吃會變胖喔。

怕冷嗎？用按摩讓全身暖和

「命門腎火為生命之源，可以用按摩方式來暖腎助陽，」萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀說，容易怕冷的人可以把雙手搓熱，每天花5∼10分鐘按摩背後的命門穴（見圖一）、腎俞穴（位於肚臍後方，見圖二）；也可以按摩下腹部的丹田（關元穴，位於臍下3寸，見圖三），能改善腹部的血液循環及腸胃免疫功能。

圖一：命門穴。（圖片來源/康健雜誌）
圖二：腎俞穴。（圖片來源/康健雜誌）
圖三：關元穴。（圖片來源/康健雜誌）

台北市立聯合醫院中醫院區中醫兒科主治醫師申一中表示，位於手掌虎口的合谷穴與位於小腿的足三里，都是「多氣多血」的穴道，經過的氣血豐沛，多按壓可讓身體暖和。

此外，睡前可按摩湧泉穴（位於腳掌底前半凹陷處，也就是從第2、3腳趾趾縫延伸到足跟連線約三分之一處），促進氣血循環，讓身體暖和。

(中時電子報)

湧泉穴。（圖片來源/康健雜誌）

這幾種水果加熱吃！寒流來也能暖暖過
抗寒！四個醫師的「暖頸」秘訣
簡單快速學會6招圍巾打法
冬令進補　中醫師大推2種食物
天一冷手就僵硬疼痛，我得了類風溼關節炎嗎？

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

寒假來趟博物館之旅MuseTour活動… 空品橘色警戒！中市府要求中火降…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。