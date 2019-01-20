大寒養生》營養師推溫補　4食材這時吃最好

2019年01月20日 10:40 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

大寒是二十四節氣中的最後一個節氣，代表寒冷的冬天接近尾聲，立春即將到來，所以不僅冷，還開始產生風熱，此時的養生原則與初冬時不同。

營養師李錦秋建議，應慢慢減少上火補品攝取，由大補轉向溫補。她也推薦大寒節氣，吃大蔥、四季豆、馬鈴薯及紅豆這四種食物最好。

大蔥

大蔥不只能用來調味，還能殺菌解毒，算是佳蔬良藥。它能發散風寒，讓身體暖起來，寒冬多吃大蔥能解毒、通陽活血，還能降低膽固醇堆積。

如果與蘑菇一起食用，可促進血液循環，使大腦保持靈活，預防老年癡呆。

李錦秋建議，大蔥可搭配羊肉做成常見的家常菜蔥爆羊肉，能補陽補虛；或是蔥爆木耳可以滋陰壯陽、養心潤燥。

四季豆

四季豆含有膳食纖維及皂素，能降低脂肪吸收，促進脂肪代謝，可說是減肥民眾的理想選擇。另外，四季豆低脂、低鈉、高鉀、高鎂，尤其適合心臟病、動脈硬化、高血脂及低血鉀症的民眾食用。

值得注意的是，四季豆雖然營養豐富，但生食有毒，會導致腹瀉、嘔吐等中毒症狀。

馬鈴薯料理。（圖片來源/shutterstock）

馬鈴薯

不少民眾因為速食對馬鈴薯產生誤解，事實上，馬鈴薯熱量不高，還很營養。台灣營養基金會執行長吳映蓉說，將整顆帶皮或切塊的馬鈴薯，加點迷迭香和鹽，放進烤箱烤或用電鍋蒸，一份100克的馬鈴薯塊，熱量才80卡。

馬鈴薯被醫界譽為十全十美的食物。帶皮的馬鈴薯含多種維生素和類黃酮、檞皮素等植化素，有助心臟健康、降血壓、提升免疫力、防癌。台北市立聯合醫院林森中醫院區中醫師劉佳祐則指出，馬鈴薯是潤肺養胃之物，水分、纖維都多，還有抗性澱粉。

紅豆

紅豆能健脾祛濕，屬於高蛋白質、低脂肪的五榖類食品，膳食纖維、維生素B及鉀、鐵等營養素含量也非常豐富，還含有皂角甙，可以刺激腸道蠕動，利尿又潤腸。不過紅豆食品通常會加糖，小心過度貪吃會變胖喔。

怕冷嗎？用按摩讓全身暖和

「命門腎火為生命之源，可以用按摩方式來暖腎助陽，」萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀說，容易怕冷的人可以把雙手搓熱，每天花5∼10分鐘按摩背後的命門穴（見圖一）、腎俞穴（位於肚臍後方，見圖二）；也可以按摩下腹部的丹田（關元穴，位於臍下3寸，見圖三），能改善腹部的血液循環及腸胃免疫功能。

圖一：命門穴。（圖片來源/康健雜誌）

圖二：腎俞穴。（圖片來源/康健雜誌）

圖三：關元穴。（圖片來源/康健雜誌）

台北市立聯合醫院中醫院區中醫兒科主治醫師申一中表示，位於手掌虎口的合谷穴與位於小腿的足三里，都是「多氣多血」的穴道，經過的氣血豐沛，多按壓可讓身體暖和。

此外，睡前可按摩湧泉穴（位於腳掌底前半凹陷處，也就是從第2、3腳趾趾縫延伸到足跟連線約三分之一處），促進氣血循環，讓身體暖和。

(中時電子報)