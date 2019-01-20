影》把籃球當足球踢 東契奇生涯首次被驅逐

2019年01月20日 10:42 中時電子報 黃及人

Luka couldn't believe he got ejected for this moment 😅 pic.twitter.com/x91BwXy93A — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月20日

(11：15更新)在今年全明星賽票選展現高人氣的獨行俠後衛東契奇，總算嘗到生涯首次被驅逐出場的感受！東契奇20日打到第3節還剩3分鐘，因為不滿裁判吹判，竟然把籃球當作足球踢了出去，當場換來第2次技術犯規，直接宣告驅逐出場。

這場比賽最後獨行俠以99比111不敵地主溜馬，東契奇會做出如此衝動且無厘頭的行為，主要是因他全場手感欠佳，投14中3，含三分球投5中0，加上被對手防守惹毛，才會氣到把球踢出場外發洩，換來驅逐出場並不意外。

只是從影片當中看到，東契奇在離場時，還是滿臉笑容，似乎相當懷疑自己怎麼會因這種動作而被驅逐，卻忘記少了他在場上坐鎮，打完前3節就落後15分的獨行俠，更不可能扭轉場上局勢，他的這一踢，直接宣告敗局底定。

東契奇賽後受訪坦承，「我就在踢足球，不是為了把球踢到觀眾席，當然球都飛出去了，裁判當然會把我驅逐出場，可是歐洲的規則不一樣，我不知道NBA有這樣的規定。」甚至他還補充，「我只是想玩玩，回去會把足球練好。」

反觀溜馬再次展現堅強團隊戰力，全隊得分最高的人，竟是替補後衛伊凡斯的19分，沙波尼斯也替補拿下16分、11籃板，柯利生16分，歐拉迪波與透納各有12分；獨行俠則以哈里生巴恩斯20分最高，小喬丹15分、16籃板。

(中時電子報)