影》身世悲慘養豬男上工遇死劫 23歲肇事女淚崩：對不起

2019年01月20日 10:43 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

身世悲慘養豬男上工遇死劫 23歲肇事女淚崩：對不起。(資料照，謝瓊雲翻攝)

彰化縣芳苑鄉18日發生一起死亡車禍！陳姓男子前往養豬場上班途中遇到死劫，遭到路口發生擦撞意外的轎車直接掃進80公分深水溝，重傷不治。據了解，陳男身世坎坷，由阿嬤帶大，親友接聞噩耗悲痛不已，23歲肇事女駕駛則頻頻拭淚，崩潰說「對不起」。

24歲賴姓男子在18日下午1時15分左右，將保全車停在芳苑鄉三成村小西路與過湖路口，與23歲許女駕駛的轎車發生擦撞，賴男保全車當場翻覆，許女轎車則失控撞上路旁拎著便當的35歲陳姓男子，陳男回頭看了一眼，下秒即被掃到水溝中，重創當場昏迷不醒，送醫後仍傷重不治，驚險過程全被許女行車紀錄器拍下。

據ETtoday報導，陳男身世坎坷，從小父母離異，由父親撫養，但陳父早逝，陳男由阿嬤賣菜養大，孝順的陳男念書時也會幫忙阿嬤收攤，而陳男阿嬤去年罹癌過世，他2個月前從雲林到彰化學養豬技術，養豬場人員表示，他過馬路上班途中遭到死劫。

陳男堂妹悲痛地說，堂哥很孝順，之前都跟阿嬤相依為命。陳男親友見到肇事許女泣不成聲，說「撞到妳知道嗎，整個四肢都…」；女駕駛則痛哭「嗚嗚，對不起…」至於車禍肇事責任，有待警方進一步釐清

(中時電子報)