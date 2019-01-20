胡幼偉曝柯p不敢貿然宣布選總統原因

2019年01月20日 10:57 中時電子報 戴安瑋

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文，指柯文哲沒本錢做國家元首。翻攝胡幼偉臉書

民調高的台北市長柯文哲迄今尚未宣布是否要2020總統大選，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，柯文哲心裡清楚，他可以耍弄一下台灣人、利用一下台灣人恨民進黨也討厭國民黨的心理，撈淺綠和淺藍選票，但真要做國家元首，他沒那個本錢。

胡幼偉在臉書發文表示，「柯文哲的話術我早就看清楚了。他始終牢牢利用台灣人討厭民進黨，也不喜歡國民黨的心理，先抓中間選票，再撈淺綠和淺藍選票；若說柯文哲親中，他就會說什麼老共現在根本懶得理他這種話，但一面對老共，他又可以毫不猶豫地講兩岸一家親」。

胡幼偉說，這種政客，這種話術一再操弄，很多人就會真以為他是台灣唯一不藍不綠、老共也可以接受的政治人物。現在，他又故意安排訪美，要製造美國也可以接受他的社會認知。

胡表示，柯文哲自己知道，真要選總統或甚至做總統，沒有班底，根本搞不起來！這一兩年來，跟他混、為他賣命的，累得半死，卻沒沾到半點好處，於是紛紛求去；其他靠過來的人，都是不成材的小咖，弄過來也沒用。此外，九合一大選後，藍營地方諸侯誰也不會聽他的，這就是為什麼雖然民調支持度一直最高，但他遲遲不敢貿然宣佈要選總統的原因。

最後，胡幼偉指出，柯心裡清楚，耍弄一下台灣人、利用一下台灣人恨民進黨也討厭國民黨的心理，他可以；真要做國家元首，他沒那個本錢！

(中時電子報)