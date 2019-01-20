空品橘色警戒！中市府要求中火降載

2019年01月20日 10:58 中時 盧金足

台灣西半部地區由北至南空氣品質普遍不佳，空品測站大多呈現「黃色」(普通等級)、「橘色」(對敏感族群不健康)至紅色(對所有族群不健康)等級，台中市政府啟動應變措施，包括要求台中火力發電廠及前30大固定汙染源工廠降載。

受到境內排放汙染及境外霾害影響，台中市上午7時，16座空品測站除豐原測站外，其餘測站AQI指標＞100，達「橘色」至「紅色」(對所有族群不健康)提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒，環保局上午7時啟動應變措施，包括通報中火等大型汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放。

環保局表示，出動各區稽查人員加強汙染稽查，台中火力發電廠早上8點為止，有3座機組(歲修、環保工程)未發電1650MW(百萬瓦)，市府仍會持續要求中央及台電進行實質的降載減排，重新檢討原有預報警示機制，精進相關預報提醒作為。

依據環保署監測，大陸地區北京、天津昨日凌晨細懸浮微粒濃度達220微克／立方公尺，並隨著大陸冷氣團移動，今日大陸冷氣團可能挾帶境外汙染物南下影響台灣，影響的程度視降雨強度有所變化。

環保局表示，目前正研擬相關預報及警示作為，檢討原有預報方式的不足，期讓空品訊息能更透明直接傳遞給市民朋友。目前中火預計減排時段為上午7時到下午4時，截至早上8時，台中火力發電廠3座機組停機未發電(歲修、環保工程)1650MW(百萬瓦)，市府將持續要求及督促中火降載，並隨時監測以減緩空汙。

環保局長吳志超表示，依據環保署預報，這波空氣品質不良受到大陸霾害及境內產生汙染影響，還會持續1至2天，環保局會持續監控空氣品質狀況並執行應變作為，同時，也將檢討原有預報作為，精進空品警示機制。

(中時 )