照顧者死亡悲劇近一年激增2倍 家總籲報導求助成功案例

2019年01月20日 11:13 中時 鄭郁蓁

本月初高雄發生一名55歲男子不堪長期照料久病父親，將其勒斃後再於鐵橋上吊輕生，創下第一起照護者在公共場所輕生案例。中華民國家庭照顧者關懷總會統計，造成死亡的家庭悲劇，近一年來激增兩倍，因此提醒，年關將近，民眾更應關懷周遭沒有照顧替手、身心俱疲的家庭照顧者，並呼籲媒體報導中增加「理解辛苦」與「有用資訊」，挽救懸崖邊的家庭照顧者。

中華民國家庭照顧者關懷總會統計，自100年來造成死亡的照顧悲劇報導從兩件逐步增加至106年增加至11件，卻在107年倍增至22件，其中發生的案例，以男性比例偏高。

加總也指出，發生悲劇的照顧者，通常面臨沒有照顧替手、老老照顧、照顧失智症者、或是自己有身心疾病等問題。

「悲劇是可以改寫結局」，家總理事長郭慈安說，家總研討會曾邀請有過自殺念頭的照顧者分享求助經驗，一名七十多歲的阿嬤阿如，獨自照顧近一百歲的先生多年，身心都無比疲憊，過程中產生無助、矛盾、憂鬱、失落、厭倦、恐懼的情緒，所幸在新北家庭照顧者支持據點社工協助下，陸續使用居家服務、喘息服務等，最後圓滿與先生告別，如今更擔任志工宣導「聰明照顧者」理念。

家總秘書長陳景寧分析，歷年來照顧悲劇，沒有照顧替手、不知道或不願意求助、求助四處碰壁是長期因素，但壓垮駱駝的最後一根稻草是「無望感」。近一年來照顧悲劇事件加倍激增，與「模仿新聞效果」有關，這類報導通常未提供讓照顧者感受到「可以改變」的訊息，會讓照顧者更加失望而走上絕路。

陳景寧指出，走上絕路的家庭照顧者通常很悲觀、敏感，建議媒體報導讓無望的家庭照顧者感受到「改變與希望」的可能性，增加更多長照資訊，例如目前提供「長照四包錢」，四大類長照服務包括照顧及專業服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善、喘息服務。每月最多可獲得三萬六千元補助額度，一般戶自負額16％(中低戶5％、低收全免)，一般戶每月只要付一千六百元至六千元間，即可使用居家服務、日間照顧等。或上網查詢http：／／www.familycares.com.tw。

(中時 )