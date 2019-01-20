中區太鼓聯合集訓登場 200位學員擊出磅礡氣勢

「中區太鼓聯合集訓」在豐南國中登場，200多位學員擊出磅礡氣勢，場面盛大。（王文吉攝）

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國小學童參加「中區太鼓聯合集訓」，擊鼓架式十足，模樣可愛。（王文吉攝）
國小學童參加「中區太鼓聯合集訓」，擊鼓架式十足，模樣可愛。（王文吉攝）
主辦單位規劃分級集訓，依程度區分初、中、高階課程，讓現場學員彼此切磋。（王文吉攝）
「中區太鼓聯合集訓」學員涵蓋各年齡層，合計200多位玩家切磋鼓藝。（王文吉攝）

源自日本的太鼓文化近年在台灣各地萌芽，寒假第一個周末，「中區太鼓聯合集訓」在台中市豐原區豐南國中大禮堂登場，200多位學員手持鼓棒以震撼鼓聲為寒假揭開序幕，由「櫻桃教練」徐愫鍈規劃初、中、高階課程，指導學員精進鼓藝，彼此分享學鼓心得。

「中區太鼓聯合集訓」開訓典禮由200多面太鼓擊出磅礡氣勢，鼓聲震天價響，場面盛大，學員來自山陽國小、永寧國小、福陽國小、國光國小、石岡國中、豐南國中、暘太鼓、豆志太鼓團及撒母耳、愛伯特幼兒園等，年齡層涵蓋幼稚園、國小、國中、高中及社會人士。

徐愫鍈規劃分級集訓，依程度區分初、中、高階課程，讓現場學員彼此切磋，交流鼓藝，了解太鼓的奧妙世界。她表示，學員透過太鼓與他人共振的頻率，不僅僅讓自己更有自信，同時也能感受團隊的合作及美好。

學員家長陳媽媽說，學太鼓不是純粹打鼓他還可以訓練體力、核心肌群訓練，必須學會有效的團隊合作學習，還要培養團隊默契與氣勢，所以特別讓孩子學鼓。

「中區太鼓聯合集訓」初階課程包括穩紮基本功、基礎節奏、識譜打擊、樂曲練習，中階課程有身體律動、變化節奏、樂曲練習，高階課程推出認識世界音樂節奏、顛覆傳統節奏-複拍子即興創作、即興樂曲練習、樂曲練習。最後是成果發表，由學員分享各階課程之成果。

(中時 )

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