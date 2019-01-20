身經百戰！布萊德彼特驚爆熱戀影后級大咖

布萊德彼特被爆與奧斯卡影后莎莉賽隆熱戀中。（圖／shutterstock）

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中時電子報

好萊塢超級巨星布萊德彼特（Brad Pitt）2016年與前妻安潔莉娜裘莉分手之後，如今外媒踢爆他與奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）熱戀中，兩人已經拍拖一個月。

英國太陽報（The Sun）報導，現年55歲的「小布」布萊德彼特與43歲奧斯卡影后莎莉賽隆熱戀中，據悉兩人是聖誕假期前後開始交往，目前已拍拖一個月。

消息人士指出，小布與莎莉賽隆算是舊識，諷刺的是，兩人當初還是經由莎莉前未婚夫西恩潘（Sean Penn）介紹才認識。

莎莉賽隆與西恩潘於2015年結束戀情，小布與裘莉的婚姻則於2016年劃下句點。

報導指出，小布與莎莉兩人越愛越公開，周六晚間，兩人分別有電影試片活動，小布在活動結束後，換了套衣服就直奔莎莉試片活動的飯店酒吧，消息人士表示，兩人在酒吧角落卿卿我我，莎莉點了一杯伏特加雞尾酒，小布則只喝礦泉水。該人士描述：「兩人的互動親密到令人想笑，小布的手不斷在莎莉的背上來回撫摸，還不時對莎莉眨眼睛。」

「看起來小布相當享受這段感情，雙方看起來都很開心。」

據悉莎莉賽隆已經拜訪過小布位在洛杉磯洛斯費利茲（Los Feliz）的豪宅，只是還沒見過裘莉的6名孩子。莎莉自己本身也認養了2名孩子。

布萊德彼特與莎莉賽隆情史都相當豐富，前男友們包括性格男星基努李維（Keanu Reeves）、加拿大影星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard），2014年更公開與大15歲的西恩潘戀愛ing，轟動一時，兩人原本有意步入禮堂，不料隔年戀情突然喊卡。

小布的感情生活更是多采多姿，每每躍上新聞版面，包括全球知名流行歌手Sinitta、奧斯卡影后葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）、美國女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）都曾有過戀愛關係或婚姻關係。不過小布後來在電影《史密斯任務》拍攝期間與同劇女主角安潔莉娜裘莉擦出愛火，他2005年與珍妮佛安妮斯頓離婚，裘莉更在當年為小布誕下1女，兩人愛情長跑8年後終於結婚，不料時隔2年，婚姻便宣告離婚收場，小布承認自己的酗酒問題是導致與裘莉婚姻觸礁的主因，婚變後小布也戒酒改過自新，並花了兩年時間整理難堪的婚變。

報導指出，這是小布2016年婚變以來，首次認真談的感情。

(中時電子報)

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