NBA》林書豪復出又遭冷凍 坐看老鷹被逆轉

前役感冒缺陣的林書豪，20日再次披掛上陣。(美聯社)

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中時電子報

前役感冒沒法上場的華裔後衛林書豪，20日宣告復出，替補打了20分54秒，投7中2、2罰俱中，貢獻6分、6助攻、3助攻、1抄截與1火鍋，卻在關鍵時刻又被換下，只能坐在板凳上看著老鷹105比113慘遭塞爾提克逆轉擊潰。

其實坐擁主場優勢的老鷹，一開賽表現相當精采，面對厄文領軍的塞爾提克，上半場還一度領先到14分，可惜到了末節，塞爾提克火力逐漸加溫，不僅追上甚至超前，不過靠著林書豪沉穩組織，打到最後5分54秒，老鷹還以1分領先。

此時老鷹總教練皮爾斯做出「慣例」調度，把本季全力培養的菜鳥後衛崔楊換上場取代林書豪，老鷹從此陷入一路挨打窘境，塞爾提克靠厄文、荷福德攜手打出誇張10比0猛攻，老鷹整整快5分鐘得分掛蛋，自然難逃慘遭綠軍逆轉命運。

或許老鷹被逆轉主因之一，是完全守不住綠軍一哥厄文，讓他全場轟下32分，外加5助攻、3籃板，塔圖也有19分進帳，但在關鍵時刻，皮爾斯永遠不會信任林書豪留在場上，只是一味想要培養新秀的調度，只會讓老鷹越來越爛。

(中時電子報)

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