MLB》比馬恰多更強 洋基考慮買全壘打王

2019年01月20日 11:28 中時電子報 盧品青

洋基隊補好先發投手和牛棚的洞，現在只剩下倍受矚目的三游防線了。洛磯三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)是理想的人選，根據SNY紐約運動報導，洋基正考慮以他來代替昂貴的馬恰多(Manny Machado)，而且這個想法難得受到外界的正面看待。

事實上，艾瑞納多可能比馬恰多還強，他是3度(包括去年)國聯全壘打王，4次銀棒獎，連續6年三壘金手套。他年歲比馬恰多稍長(今年4月滿28歲)，但是他出道晚，現在還困在菜鳥合約，今年10月才能進入自由市場，因此這是洋基的好機會。

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)口風很緊，但是他已經從洛磯買走了屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)、拉瑪修(DJ LeMahieu)、歐塔維諾(Adam Ottavino)，沒理由不打探艾瑞納多的價錢。而且洋基是有籌碼的，菜鳥三壘手安杜哈(Miguel Andujar)就是很好的人選。艾瑞納多不便宜，即使只靠薪資仲裁，他新球季也能取得至少2400萬美元的年薪，但只有1年的話洋基還是願意埋單的。

洛磯目前不是重建狀態，他們去年殺到例行賽163戰才把國西王座讓出，照理應該留下艾瑞納多，但他們畢竟是小市場球隊。屆時艾瑞納多自由市場的開價大概是7年2.5億美元，洛磯如果沒有把握留住他，就會考慮在7月底非讓渡交易大限前將他賣出。

受傷的游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)預計於6月返回，那時除非又有人受傷，否則洋基三游之間也沒迫切需求了。紅襪去年也為二三游防線傷透腦筋，靠著霍特(Brock Holt)與林子偉在內的幾位優替人撐過例行賽，最後還拿了總冠軍。洋基有辦法做到嗎？

(中時電子報)