中橫便道明起至4月底前 新增開放通行時段

2019年01月20日 13:35 中時 盧金足

中橫交通好消息！台8臨37線便道增加開放通行時段，自21日起至4月底，每逢週五至周一(含假日)，開放通行增加為4個時段(上午7時、10時、12時、16時30分)；農曆春節期間增至5個時段(新增14時30分)，提供核可的車輛行駛，並協調豐原客運增班，以利當地農產品運銷、觀光及當地居民通行。

為促進梨山地區農產品輸運、觀光及居民返家便利通行，台中市府在兼顧環境安全條件下，成功向交通部爭取台8臨37線便道增加開放通行時段。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕上任後，積極向交通部公路總局第二區養護工程處，協調爭取台8臨37線便道增加開放通行時段，公路總局二工處積極回應市府要求，在便道第二期安全提升工程進入施工高峰，以及5月汛期前，自108年1月21日至4月30日，每逢星期五至星期一(含假日)，由原開放3個時段(上午7時、12時、16時30分)增加至共4個時段(上午7時、10時、12時、16時30分)開放通行。

另春節期間，為利大梨山地區民眾返鄉團圓，將自108年2月1日至10日為期10天，增加至5個時段(上午7時、10時、12時、14時30分、16時30分)開放通行。

此外，更協調豐原客運增加865路公車通行班次，自2月5日至10日共6天，除常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午4時30分），另增加上午10時谷關往梨山，以及下午4時30分梨山往谷關各1班次，並加開1輛巴士。

交通局指出，本次增加開放時段僅至4月底前，5月汛期後停止開放，主要原因為公路總局考量汛期期間，可能因劇烈天氣產生降雨，且中橫便道大部分路段的車道寬度不足會車、沿線地質破碎，遇雨容易崩裂落石，通行仍具潛在風險。

此外，也可能將因道路巡查、路面清理作業不及，造成中橫便道民眾車輛大排長龍，交通不便。

交通局強調，中橫便道通行對象僅限梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種對象。遊客可搭乘市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865號公車）往返谷關及梨山，農曆春節期間雙向將增開一個班次加強疏運，方便民眾使用。

(中時 )