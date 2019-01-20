獨家》台大醫院長人選卡住？傳管中閔另有屬意人選

2019年01月20日 11:28 中時電子報 魏怡嘉

台大醫院長何弘能二月一日即將退休，由誰接掌國內龍頭醫院引發關注，據指出，台大醫院高層已遴選出余忠仁及江伯倫兩位副院長，名單已送交由台大校長勾選，但一月八日就上任的台大校長管中閔迄今仍未圈選，傳出管中閔另有屬意人選，讓這場台大醫院院長之爭，更顯得耐人尋味。

台大醫院長人選之一的台大副院長余忠仁專長胸腔重症，另一位副院長江伯倫則為小兒免疫領域，兩人在台大院內均有相當的聲望與分量，據指出，這分名單，台大醫院高層早早就已遴選好送交台大校長辦公室，當時為代理校長郭大維，未料，教育部突然宣佈新任校長管中閔可以上任，也讓台大醫院院長人選跟著卡住。

相關人士分析指出，余忠仁為胸腔科，屬大的科別，較具優勢，小兒科要當台大醫院院長，需要再加把勁，由於台大醫院院長由誰出線，是台大校長的權責，但管中閔迄今遲未勾選，引發外界揣測是否會出現第三位黑馬？但亦有人表示，過去台大醫院院長由台大醫院內部送上去後，從未出現名單以外的人選擔任院長，管中閔一旦破壞體制，其後坐力恐不是管中閔所可以承受的住的。

面對記者詢問，台大醫院院長人選之一的江伯倫副院長低調表示，不知此事，高層遴選誰，不會知會院內醫師。至於余忠仁副院長至截稿前一直未能連繫上。

(中時電子報)