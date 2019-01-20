空頭詐騙公司集團獲利5千萬 年前遭市刑大偵七隊查獲

士林地檢署指揮台北市刑大偵七隊破獲空頭詐騙公司，起出大批被詐貨品。〔謝明俊翻攝〕

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41歲的紀姓男子，從2011年起就連續組成空頭公司詐騙集團，利用小額生意往來騙取商家信任後，再一舉大額訂貨，詐走貨物變賣圖利，紀某因而被檢方發布7條通緝，士林地檢署清查發現紀某連續犯案，整合指揮台北市刑大偵七隊全力清查，日前循線在北市大同區搜索二處紀嫌開設的空頭公司，查出16家被害商家，損失高達5千萬元，逮捕紀嫌等7人，偵詢後依法送辦。

警方指出，41歲的紀姓嫌犯，在幕後于姓金主的指揮下，從2011年起，在大台北地區以人頭租用辦公室，並以人頭開設空頭公司，先以小額交易騙取商家信任，再一舉下大額訂單，以空頭支票付款，待取得貨物後即人去樓空，將詐得的貨物變賣至北市光華商場等處，以此詐取暴利。

由於紀嫌連續犯案，但案件都分散在北部、中部各地不同檢察署，以及不同檢察官偵辦，紀嫌被查獲移送後都不到案，因而被新北、台北、士林等檢方發布7條通緝在案。直到去年，土林地檢署檢察官許恭仁承辦紀嫌被控詐欺案，發現紀嫌涉及多案，因而主動簽請整合偵辦，獲得檢察長支持下，指揮台北市刑大偵七隊全力清查。

士林地檢署指揮台北市刑大偵七隊破獲空頭詐騙公司，起出大批被詐貨品。〔謝明俊翻攝〕

警方經清查得知，紀嫌帶領6名手下共組詐欺集團，在台北市民族西路、長安西路等地，以人頭租用辦公室，開設空頭公司，集團分工細膩，各司其職，內有「負責人」、「法務人員」、「行政人員」、「取貨員」、「人頭戶」等，先由「行政人員」接洽承租可作為登記公司行號的處所，以「一租一押」方式向屋主承租，再交由專業會計人員等辦理「人頭戶」公司遷址，待一切就續後，便開始詐騙被害公司電腦及3C產品，進而大量進貨，再由「取貨員」得手後載往安全處所藏匿，事後再由「負責人」以低價將詐騙貨品回流3C市場。

警方初步清查，這次紀嫌詐騙是自105年起，北部、中部共有16家廠商受騙，最高額的單一被害商家損失2千多萬，損失總額高達5千萬元以上

檢警歷經數月追查，過濾分析相關資料，並派員跟監、埋伏，月前前往紀嫌設在北市大同區的二處辦公室執行拘提及搜索行動，現場除逮捕紀嫌等7人到案，並查扣銀行存簿、大量電腦及3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關資料等贓證物，全案詢後，依詐欺、偽造文書及違反公司法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並將持續擴大清查相關共犯及被害人。

(中時 )

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