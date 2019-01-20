《翻爆旺美食》級人職美食報你知 浮誇豪華海鮮丼超澎湃

2019年01月20日 11:37 中時電子報 綜合報導

◎人氣名店 漁港直送超新鮮

台北市晴光商圈附近的「肥貓漁夫」，主打海鮮食材漁港直送，精心料理各式海鮮飯丼，店內招牌肥貓人氣丼、漁夫推薦丼選用至少7至10餘種當季漁種，用料豐富、食材新鮮，深受不少國內外饕客喜愛，是網路高人氣的海鮮丼飯名店之一。

◎正宗日式 漁藝招牌丼飯夯

位在樹林火車站附近的平價日式和食料理「漁藝」，不論蓋飯或丼飯都有牛肉、雞肉、豬肉和海鮮等多元選擇，其中「招牌海鮮丼飯」霸氣擺上手掌大的甜蝦、厚實的鮭魚、花枝生魚片，飯被滿滿的海鮮料蓋住，一份只要250元便能吃到正宗日式料理，成功征服在地人味蕾。

◎中西合併 畢卓樂地雙享受

許多人在選擇餐點時，常常難以選擇，到底要吃中式米飯？還是西式排餐？走到桃園機場第一航廈出境長廊的西餐廳「畢卓樂地」，直接向服務人員點份「碳烤美國牛小排丼」就對了，中西式餐點二種口味，一次滿足！

◎銅板美食 人氣蓋飯店林立

台中市沙鹿區靜宜大學附近商圈美食，一定有不少人豎起拇指說好多美食啊！特別是如雨後春筍林立的蓋飯店琳瑯滿目，不論是日式照燒雞腿、炸蝦蓋飯等，應有盡有，北勢東路就有福井、勝井等蓋飯；福井蓋飯位在角間，蠻好找得因為標的物不小，來訪幾乎大都是外帶居多。

◎澎湃份量 豬排蛋蓋飯吸客

台南市「橋北屋」日本料理以日本道地滋味吸客，老闆橋北先生是日本人，13年前開業，便以日式蓋飯打出知名度，除了吸引日本客捧場，也符合台南市民挑嘴的口味，炸雞、炸豬排蛋蓋飯都是店內招牌菜色。

◎肉慾滿點 勝丼蓋飯無地雷

在高雄市岡山區，有家俗擱大碗的蓋飯店「勝丼」，1碗在市區150元新台幣左右的蓋飯，在該店85元就可以吃到。以日式豬排飯來說，1片豬排重達150公克，相當有飽足感。

(中時電子報)