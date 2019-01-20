吳秀波多P不倫反報警抓小三 她神回一句被讚中肯

2019年01月20日 11:55 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

金星認為女方雖不是好貨色，但也不至於把她弄進監獄。(圖／翻攝自微博)

金星認為雙方都有罪，應該一起懲罰。(圖／翻攝自微博)

大陸「國民帥大叔」吳秀波，去年遭女星陳昱霖揭發2人長達7年的婚外情，還爆出有小四、小五的存在，多P不倫醜聞讓他形象大跌，近日陳昱霖父母更驚爆，女兒遭吳秀波設局被捕入獄，引起軒然大波，讓變性女主持人金星也怒到PO文痛罵他渣男。

陳昱霖父母發公開信，指控吳秀波設局告女兒敲詐勒索，目前還在看守所中關押，恐面臨十年以上有期徒刑，不過隨後吳秀波發律師信反擊，強調公開信內容不實，正宮妻何震亞更力挺吳秀波，發聲明未提他出軌，反控遭陳昱霖威脅與恐嚇長達1年半，並一再索求巨額賠償，才會報警。

目前雙方各說各話，但繼前首富之子王思聰砲轟吳秀波後，變性女星金星也跳出痛譙：「渣男年年有，今年特別多。而且是一波接一波...北京從來沒有愛過西雅圖，只是玩兒過睡過而已！太渣了！」不過有網友認為男的雖渣，但女的明知道人家有家室，還恬不知恥的當小三，不給點教訓，以後還會這麼幹。

對此金星也神回「女的也不是什麼好貨色，但總不至於給人家弄進監獄吧！？就算陪你睡了七八年的妓女，也該付給人家錢吧！」並PO出吳秀波在《離婚律師》爭辯男女平等的片段，寫道：「妓女確有錯，嫖客也有罪！要抓一起抓，公允辯是非！」讓網友直呼演藝圈中就她最敢講實話，認為她說得中肯又有道理。

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