5席立委補選 卓榮泰：民進黨唯一目標是保三搶二

2019年01月20日 12:20 工商 崔慈悌

民進黨主席卓榮泰(右)、台中立委候選人王義川(左)。(民進黨提供)

台北台中立委補選進入最後倒數7天，民進黨主席卓榮泰今(20)日再度南下輔選，對於5席立委補選的估算，卓榮泰表示，民進黨只有一個目標，就是保三搶二，台北、新北及台南這3席，民進黨勢必要保住，這樣才能維持民進黨在國會的優勢。

卓榮泰今天陪同黨籍候選人王義川車隊掃街拜票，全力拉抬勝選氣勢。卓榮泰受訪時表示，這是他上任12天第三次來到台中，王義川過去這段時間拉票、輔選活動，讓他深受感動，王義川確實很有創意，也非常努力的讓台中市民在很短的時間內就認識他。

卓榮泰強調，台中這一席立委，對民主進步黨來是非常關鍵的一席，因為有必須贏的壓力，雖然這一席原本不屬於民進黨，但在經過1124的選舉之後，民進黨的反省、改革與改造，希望能夠讓台中市民看到民進黨在改變，而民進黨推出的王義川候選人更是新一代候選人的代表與象徵。他要拜託台中市民，能夠清楚認識王義川，同意他，未來也鞭策他繼續努力，讓他能夠順利當選。

卓榮泰也謝謝所有的黨公職，在這次補選裡面可以說是全體總動員，這也就是他所說的聯合作戰的模式，立委、議員，甚至里長的投入就是在爭取勝利裡面相當重要的關鍵。在1月27日投票日當天，也會有上百位的監票人員分散在所有224個投票所，代表民進黨對於每一張選票都非常珍惜，不放過每一張選票，要為王義川爭取足夠的選票進入立法院。

民進黨對5席立委補選的估算，卓榮泰表示，民進黨只有一個目標，就是保三搶二；台北、新北及台南這三席，民進黨勢必要保住，這樣才能維持民進黨在國會的優勢，台中及彰化這兩席，民進黨也應該要搶下來，代表民進黨的改革讓人民看得到、改革方向是正確的，也代表未來在2020年這個重要、關鍵的立委及總統大選中，人民還是願意相信、把票投給民進黨。

媒體也詢問這次5席立委的補選是否可以與民進黨的改革成效劃上等號，卓榮泰表示，1月27日的選舉，距離整個黨的改組，雖然只有短短的一段時間，但民進黨很努力在做，希望透過媒體的報導，讓全台灣的人民知道，人事改造、政策調整，以及在很多事務上的處理，民進黨都採取必須改造的行動，因為黨唯有不斷地改造、徹底地改變，才能再度贏得人民的信任。這次的選舉只是一個階段性的任務，民進黨一定努力完成這個階段性的任務，然後才能再大步地向前邁進。

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