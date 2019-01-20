勞工局弱勢職災家庭房屋修繕再啟動 勞工局工會志工協力修繕吳家房屋煥然一新

2019年01月20日 12:27 中時 程炳璋

工會志工協助吳家整修房屋。（程炳璋攝）

家住安南區的吳姓男子車禍後長臥病榻10餘年，連生活起居都很艱困，還有兼顧年近90歲的母親與兒子，老房子經過風雨摧殘，破洞漏雨，勞工局連繫各工會志工，年終前啟動弱勢家庭房屋修繕，台南市長黃偉哲20日到吳家看成果，對志工的愛心奉獻表示感謝。

吳男10餘年前因車禍臥床，家中靠90歲老母與小兒子工作的微薄薪水度日，日前找回妹妹幫忙打理家務，也僅勉強維持基本環境，經濟結据的吳家，根本無暇修理殘破的老屋，任由房屋漏水、白蟻蛀蝕。

眼見年關將到，勞工局與工會志工結合的弱勢職災房屋修繕團隊再度出動，有木工、水泥工、電工、鐵工與油漆工人，輪流當志工，為吳家進行屋瓦拆除、重新搭設屋頂、電路與燈具配置安裝，整修屋內牆壁、天花板，並完成油漆美化。台南市政府出動清潔隊員，協助處理廢棄物與牆蛀問題，並噴藥除蟲，修繕期間還有餐飲工會志工提供美食。

經過志工們的同心協力，吳家在年前可望修繕完成，有了整潔堅固的家可住，勞工局稱，若照市面價格，材料與工資起碼要40多萬，在工會與志工熱心協助下全部免費，家人感謝的稱「年前收到一份溫馨大禮」，看見房屋修建完成的吳先生感到開心。

台南市長黃偉哲表示，這項公益行動可說是臺南市公私協力的最佳典範!憑藉著勞工局與修繕志工對這份公益事業的投入，可以號召更多的資源參與，幫助更多的弱勢勞工朋友，也讓職災弱勢家庭深刻感受臺南滿滿的人情味!

(中時 )